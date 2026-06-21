日本相較於上一場對陣荷蘭，一共調整4名先發球員，最受矚目的莫過於當家中場核心久保建英因左膝傷勢確定缺陣、甚至也未隨隊，其位置由伊東純也頂替進入先發

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▲日本世界盃對突尼西亞開賽前，宣布先發做出4異動，主帥森保一也感性發聲。（圖／美聯社／達志影像）

日本今（21）日迎來世界盃小組賽第二輪交手非洲強權突尼西亞比賽，賽前雙方公布先發陣容，，主帥森保一也感性發聲，「希望這次能將上屆的經驗轉化為實質的成果，全隊將會傾盡全力展現最佳表現，全力以赴爭取勝利。」首戰2：2戰平世界第6的荷蘭過程中，日本球星久保建英發生左膝嚴重傷勢退場，如今確定由另一名效力比利時聯賽的伊東純也頂替進入先發，預計伊東純也將與首戰擔任防守中場的鎌田大地，一同出任進攻中場、影子前鋒，防守中場組合則由佐野海舟與田中碧搭檔。此外，後衛冨安健洋也作為3後衛核心之一先發登場，而在賽前一天練習中缺席的久保建英與前鋒町野修斗，此役甚至都未進入替補名單。回顧4年前卡達世界盃，日本在小組賽第二場以0：1遭到哥斯大黎加，為了記取教訓，球隊日前在後衛板倉滉與長友佑都的帶領下，召開球員會議。儘管這是一場只要獲勝就幾乎確定前進32強淘汰賽的關鍵之戰，但日本本屆世界盃走得並不順利，先是國家隊隊長兼中場精神領袖遠藤航退出，後續英超布萊頓主力日本當家邊鋒三笘薰、攻擊主力南野拓實都因傷未加入，首戰打完中場核心久保建英也離隊。看到這組強化進攻的先發陣容出爐，日本球迷評價道，「非常激進的先發陣容」、「鐮田擔任影子前鋒」、「他們從一開始就全力以赴」、「日本完全處於進攻狀態」、「這組先發有點出乎意料」