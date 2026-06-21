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▲印度寺廟突倒塌！信徒遭活埋7死25傷（圖／截自Ｘ）

印度馬哈拉施特拉邦一間知名寺廟20日發生倒塌意外，當天正值週六祈禱高峰時段，大批信徒湧入廟內祈禱，沒想到正在施工中的祈禱大廳屋頂突然崩塌，巨石與鷹架瞬間砸向下方排隊祈禱的人群，當場造成7人死亡、25人受傷。事發監視器畫面曝光，過程怵目驚心。據《太陽報》報導，事故發生在馬哈拉施特拉邦帕爾巴尼縣的「亞希瓦西寺」。由於當天正逢當地傳統朝拜高峰期，男女老少擠滿寺廟祈禱大廳，而這座大廳當時正處於擴建施工階段。監視器畫面顯示，信徒們原本低頭虔誠祈禱，上方支撐屋頂的大型木製鷹架卻突然嚴重扭曲，瞬間整片坍塌，屋頂夾帶巨大石塊直接砸向下方人群。粉塵瞬間揚起，原本還在祈禱的數十名信徒，短短幾秒內便消失在視線中，遭瓦礫堆活埋。事故發生後，當地警消、災難管理團隊與大批居民立即組成搜救隊展開救援，現場出動超過50輛救護車及重型機具。經過長達兩個半小時的搶救，搜救隊共從廢墟中救出32名受困者，其中25人生還，但仍有7人不幸罹難。帕爾巴尼縣地方首長梅加娜・博爾迪卡爾事後說明，該寺廟採用特地從拉賈斯坦邦運來的「拉賈斯坦粉紅巨石」作為屋頂主要建材，這種石材極為沉重，疑似是鷹架無法承受重量才導致倒塌。她也透露，廟方原是因應當地居民強烈要求，才會在大廳尚未完工、仍處於施工階段就開放信徒參拜，未料釀成悲劇。印度總理莫迪隨後在社群平台X發文表示哀痛，強調與罹難者家屬同在，並祈禱傷者早日康復。事實上，由於建築法規執法不嚴，類似的偷工減料「豆腐渣工程」在印度並非首例。2023年3月，印度另一處寺廟就曾在宗教節日慶典中，因臨時搭建的地板無法承受40人同時進行「火祭儀式」的重量而當場塌陷，造成高達35名信徒墜落集體死亡。