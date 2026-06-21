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2026美加墨世界盃小組賽第2輪E組賽事，象牙海岸苦撐到第94分鐘被絕殺，1：2不敵世界強權德國，苦吞本屆首敗，象牙海岸總教練費（Emerse Fae）賽後坦言，球隊因為「缺乏世界盃經驗」，在關鍵時刻的決策猶豫不決，但他仍肯定球員在場上展現拼盡的態度。這場在多倫多進行的E組焦點對決，由象牙海岸交手德國，兩隊作為首輪賽事中獲勝方，都想爭奪小組第一出線資格，最終德國靠效力德甲斯圖加特的前鋒溫達夫（Deniz Undav）梅開二度，最終2：1逆轉擊敗象牙海岸，這也是德國自2014年以來，首度挺進世界盃淘汰賽階段。本場比賽上半場，象牙海岸實際上是先得分一方，特拉奧雷（Amad Diallo）起腳射門被擋出後，凱西（Franck Kessie）迅速跟進補射破網，幫助象牙海岸先馳得點。然而，象牙海岸隨後未能把握機會擴大領先優勢，還遭到德國隊逆轉。象牙海岸總教練費賽後難掩失望，指出這一敗讓全隊都感到很挫折，畢竟曾有機會擊敗世界強權德國，但最終雙方在世界盃上的經驗差距，成為本場勝敗分水嶺。「比賽尾聲時，我們在本該破門的絕佳機會前，顯得有些猶豫不決了。」但費也強調，這場比賽是一次寶貴的教訓，下一戰只要擊敗分組實力最差的庫拉索，仍能確定晉級32強，費認為，「晉級的命運，目前依然掌握在我們的腳下。」