我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平昨（20）日因陪產假缺席了在主場對陣巴爾的摩金鶯隊的比賽。大谷翔平與愛妻真美子在去年4月迎來長女誕生，當時大谷便曾進入「父親名單」短暫離隊。如今再度因二寶誕生告假，生涯在日職敲出的日本球評新井宏昌認為：「這對大谷選手來說，絕對是極大提升動力的大好消息。」新井宏昌指出，大谷翔平近期全壘打產量穩定，打擊狀態維持得相當不錯，「接下來在比賽中單場雙響砲、甚至量產全壘打都不令人意外。去年長女誕生時大谷就大放異彩，如今第二個孩子報到，絕對會帶來正面效應。」新井宏昌以過往經驗解釋，家庭的陪伴與新成員的加入是運動員極大的精神支柱，會讓球員產生更強烈的責任感與鬥志，「選手很多時候是為了家人在拼命，當家人增加時，往往會萌生『必須再咬牙多撐一下』的動力，成為推動自己前進的發條。」除了精神上的激勵，這段陪產假對於大谷翔平累積許多傷病的身體而言，更是一場「及時雨」。大谷在本季持續展現強悍的二刀流，目累積15發全壘打。然而，他在12日對陣海盜隊敲出第13轟後，曾因「左膝發炎」在比賽中途被換下休息；接著雖然還是持續敲出第15轟，但隔天的比賽球團便嚴格控管，讓他「專心當投手」不拿球棒。新井宏昌分析，大谷前陣子確實顯露疲態，加上左膝隱憂尚未完全根除，「在這個時間點請假陪產，剛好讓他獲得了絕佳的肉體放鬆與心靈重整的機會，對接下來漫長的賽季反而是件好事。」新井宏昌也特別點出洛杉磯道奇隊與前東家洛杉磯天使隊在管理哲學上的巨大差異。「過去在天使隊時期，球隊調度基本上是『完全尊重』大谷翔平個人的意願與上場想法。但到了道奇隊，球團掌握了絕對的主導權，會根據精準的數據與身體狀況，強硬且適時地要求他『必須休息』。」新井宏昌大讚道奇隊的做法，認為這種以球團管理為中心的模式，才是避免這名棒球天才累積疲勞、受傷的最佳解。