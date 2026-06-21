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2026年美加墨世界盃亞洲最大希望日本，今（21）日在世界盃歷史上第1000場比賽里程碑上，交手突尼西亞，結果開賽4分鐘就靠鎌田大地補進破網，後續一路掌握球權，上下半場各攻下2分，開賽僅僅4分鐘，日本隊便發動閃電攻勢，由前一場對陣荷蘭踢進關鍵追平球的鎌田大地挺身而出，接應隊友傳球後率先破門，幫助日本取得1：0夢幻開局，開賽4分鐘就破門，也寫下日本隊史在世界盃最快得分紀錄。比賽第31分鐘，日本隊持續施加高壓，當家前鋒上田綺世在禁區內展現精湛的擺脫技巧，一記漂亮的冷靜抽射，再度洞穿突尼西亞大門，將領先優勢擴大至2：0。突尼西亞首戰1：5慘敗瑞典後臨危換帥，由法國籍名帥瑞納爾（Hervé Renard）接掌兵符，下半場頻頻透過更換防守陣型與人員調整試圖反撲，但在日本中場田中碧等人的強力攔截下，難以製造具威脅的攻勢。第69分鐘，頂替受傷的久保建英先發登場的伊東純也，在右路攻勢中抓住機會起腳破門，攻入日本隊本場比賽的第3顆進球，第83分鐘，日本再度發動快速反擊，上田綺世接獲邊線大腳妙傳，一記頭槌再度破門，看台上日本球迷陷入瘋狂，好消息回傳至日本，東京澀谷街頭也直接封街慶祝。日本本戰控球率52%大幅領先突尼西亞41%，全場射門11次、5次射正，甚至讓突尼西亞僅有2次射門機會、0次射正，數據端上展現全方位輾壓實力。本戰開打前，亞洲球隊在世界盃苦吞6連敗，日本也成為亞洲唯一希望，結果本戰大勝贏球後，拿下寶貴3分積分，總積分達到4分與荷蘭並列龍頭，在爭奪32強淘汰賽席次的道路上佔據絕對主動權。下一場迎戰瑞典，只要保持不敗，便能穩穩鎖定晉級門票。