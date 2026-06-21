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洗2次頭也沒用！吹風機一吹「頭皮比狐臭還可怕」：1動作釀禍

「拜託各位女生，洗完頭不要包著，一律先吹乾頭皮，頭髮沒乾也就算了，包著就是細菌大滋生」，

▲不少人洗完頭髮都會用毛巾包住頭髮，但美髮師提醒恐會滋生細菌，導致頭皮出現臭味，甚至遠比狐臭還可怕。（圖／取自unsplash）

甚至有美髮師出面建議，提醒民眾就算因髮型而無法吹全乾，至少一定要將頭皮吹乾。

▲毛巾包著頭不馬上吹頭髮，會讓頭皮變得越來越臭，因熱濕氣悶住頭皮會讓細菌滋生，進而導致頭皮出油，甚至出現頭皮屑或頭皮癢問題。（圖／取自unsplash）

洗完頭為什麼別用毛巾包著？原因一堆人不知：正確擦髮方式曝光

由於濕濕毛巾纖維與濕髮摩擦，容易讓頭髮毛躁、分岔或斷裂，且熱濕氣悶住頭皮會讓細菌滋生，進而導致頭皮出油，甚至出現頭皮屑或頭皮癢問題。

洗完頭應先用毛巾輕輕按壓頭髮即可，千萬不要上下左右摩擦頭髮，恐會影響髮質，只要以毛巾吸掉多餘水分，並馬上吹乾頭髮

民眾平時都有洗頭髮的生活習慣，但錯誤的洗頭習慣可能會導致頭皮滋生細菌變臭，就算每天洗頭仍會殘留臭味而不自知。近日就有一名美髮師表示，，崩潰直呼「有些人的頭臭到快瘋掉，難道自己都聞不到嗎」。一名從事美髮業的網友近日在Threads發文，哀號表示強調曾遇過一名客人，已經先幫對方洗了兩次頭，沒想到拿吹風機一吹下去，頭皮臭味瞬間散發到整間店，讓她崩潰直呼「髮型師的鼻子真的很可憐，真是堪比狐臭、腳臭、衣服陰了一個月的臭味」。貼文曝光後，瞬間引來網友熱烈討論，「頭皮吹乾真的是重點，因為就算整個頭髮馬上吹乾，裡面的頭皮沒有乾，之後頭皮就臭臭的」、「頭皮臭自己真的聞不到」、「絕對不要包，容易濕氣，已經好幾年沒包過頭髮，可以不要馬上吹，但不要包住」，留言中還有一名過來人提到，曾與友人出遊住飯店，，「才意識到包頭後吹髮的頭味有多可怕，而且包頭本人大部分都是沒自覺的，經歷那次後直接戒掉這習慣。」過去曾有美髮產品業者拍攝影片解釋，提到許多人總是毛巾包著頭不馬上吹頭髮，但該動作不只會讓髮質變糟，還會讓頭皮變得越來越臭。至於洗完頭如何做才是正確的呢？，才能讓頭皮更健康。