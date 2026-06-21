我是廣告 請繼續往下閱讀

世界排名第17的亞洲頭號種子日本男足，今（21）日在世界盃小組賽第二輪迎戰世界排名第54的非洲勁旅突尼西亞。日本隊開賽僅4分鐘，就由中場球星鎌田大地在禁區混戰中用後腳跟點球破網，由於他連續兩場比賽都以極具戲劇性的方式進球，讓網友全看傻眼，紛紛驚呼：「這到底怎麼進的？」日本隊首戰在殘缺陣容下，以2：2逼平強敵荷蘭，為了率先搶下晉級16強的4分積分安全線，這一戰交手突尼西雅的比賽日本勢在必得。因為日本核心久保建英因左膝傷勢缺陣，因此主帥森保一只能變陣出擊，未料一開賽日本就發動閃電攻勢。比賽第4分鐘，日本隊從右路發動反擊並將球吊向禁區，中路的田中碧心領神會將球分往左側，中村敬斗接球後展現頂級盤帶技術，強行切入罰球區內並向門前起腳橫傳。此時突尼西亞門前一片混戰，皮球在亂軍之中不偏不倚剛好砸在鎌田大地的左腳上，隨後彈進球網。這記連鎌田大地自己可能都始料未及的進球，瞬間讓現場高達九成的日本球迷陷入瘋狂。事實上這已經是鎌田大地連續兩場世界盃比賽化身「超級幸運神」。在第一場對陣荷蘭的大戰中，日本隊戰到第89分鐘仍以1：2落後，當時伊東純也開出角球，隊友小川航基甩頭攻門，皮球彈地後竟然剛好「砸」在鎌田大地的頭上發生二度折射入網，幫助日本隊神奇絕平。從第一戰「頭部中彈折射」絕平荷蘭，到第二戰「門前混戰後腳跟碰球」的閃電進球，鎌田大地連續兩場比賽都用極度不可思議的方式進球，迅速在社群平台上引發爆炸性討論。許多台灣與日本網友在進球瞬間紛紛在社群媒體上傻眼直呼：「這到底怎麼進的？後腳跟點進？？？？」 「鎌田的站位太好了」 「被動式進球的男人太狠了」 「他真的天生進球命」。