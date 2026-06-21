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▲世界盃小組賽第二輪，日本隊開賽僅4分鐘，就由中場球星鎌田大地在禁區混戰中用後腳跟點球破網。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃F組小組賽第二輪，日本代表隊今（21）日對上突尼西亞，場上由鎌田大地開賽第4分鐘完成精彩破門，場外則由前日本國腳本田圭佑成功搶鏡。擔任日本電視台（NTV）特別轉播大使與解說員的本田圭佑，在看到鎌田大地用左腳後跟輕巧破門後，瞬間切換成球迷模式，先是激動大喊「Yes！」，隨後又在重播畫面中爆出「左腳Pyon（日語擬聲詞）一下」的魔性金句，充滿本田式風格的解說立刻笑翻日本球迷，再度成為世界盃場外話題。面對這場攸關晉級的關鍵戰役，日本隊總教練森保一在先發陣容上做出了大膽輪換，將冨安健洋、板倉滉、田中碧與伊東純也推上火線，與首戰對陣荷蘭時更換了4名先發。賽前，本田圭佑在解說席上直言：「這真的滿令人意外的，但如果最終能用這套陣容贏下比賽，那真的會是非常了不起的事。」比賽一開踢，日本隊立刻給了球迷一個巨大驚喜。第4分鐘，日本隊從後場發動一波如行雲流水般的攻勢，最終由中村敬斗在左路送出傳中，鎌田大地在禁區內用左腳後跟輕輕一挑將球送入網內。看到這顆精彩的神仙球，轉播席上的本田圭佑激動得大吼一聲：「Yes！」看著轉播畫面上的慢動作重播，本田圭佑完全切換成「球迷模式」，對著麥克風大讚這波進攻組織：「從右路『砰、砰、砰』地把球串聯到門前，這配合卡得太完美了，簡直是超級神仙球！在中路被封死的情況下，中村敬斗的處理太漂亮了！然後鎌田桑這球...太神啦！左腳就這樣『Pyon（跳躍/輕觸的擬聲詞）』一下就進了！左腳Pyon啊！」此外，本田圭佑也沒有忽略在後場發動攻勢的門將鈴木彩艶。當身旁的搭檔球評柿谷曜一朗稱讚門將的判斷時，本田立刻附和：「這真的超級厲害。彩艶的那球...正常情況下門將都會直接大腳開掉吧？他卻選擇了傳球組織。」自2022年卡達世界盃在ABEMA平台迎來「解說員初體驗」後，本田圭佑以其直言不諱、充滿魔性與獨特詞彙的解說風格，廣受日本球迷喜愛。本屆美加墨世界盃，他先是在NHK轉播首戰對陣荷蘭時，頻頻爆出「糟了！193公分的邊鋒？」、「那個11號有夠煩」、「裁判這絕對是黃牌啊」等經典語錄，讓「本田的解說」火速衝上X的流行趨勢榜。