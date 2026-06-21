沒有鬼、沒有怪獸、沒有虛構的殺人魔，日本這部漫畫《神經外科醫師竹田君》（脳外科医竹田くん）卻讓人讀得細思極恐、毛骨悚然，只因它建立在完全真實的案件之上，透過漫畫來告訴我們「白色巨塔」般的醫療體制是多麼地可怕。
《神經外科醫師竹田君》自2023年起連載，作品描述一名神經外科醫師因技術不足卻持續執刀，接連造成病患重傷，醫院管理層卻沒有阻止，反而息事寧人，最終釀成一連串「犧牲患者權益」的悲劇。這部被稱為「沒有鬼的恐怖漫畫」，背後是一起橫跨六年的真實醫療糾紛，最後成功透過漫畫熱度引發政府關注，並讓執刀醫生付出代價。
一場手術改變一家人 家屬展開六年追查
故事源自日本兵庫縣赤穗市民醫院，發生的一起醫療事故，受害者家屬的母親原本接受的僅是場簡單的手術，卻在過程中發生重大醫療事故，造成下半身癱瘓。
原先醫院的說法，試圖讓家屬相信這只是單純「患者年紀大可能遭遇到的風險」。但隨著調查深入，陸續發現同一名神經外科醫師疑似涉及多起類似事故，更有院內醫生、護士向家屬透露更多隱情，希望能夠查明真相。
日本醫療體制內部運作相當封閉，「白色巨塔」的階層制度，層層保護、包庇醫師，而忽略患者的權益跟生命，為對抗此陋習，家屬決定透過「漫畫」一步步紀錄這些醫療事故是如何發生的，以及醫院上層如何包庇有問題的醫生，放任他繼續動手術。
漫畫改編真實事件 作者就是受害者家屬
2023年，《神經外科醫師竹田君》開始於 Hatena Blog 免費連載，以虛構醫院與化名描寫事件經過。漫畫中的「竹田君」並非真實姓名，而是透過改編方式，描寫醫師手術失誤、醫療安全機制失靈、吹哨者遭孤立，以及醫院組織文化等問題，因此迅速在日本網路引發熱議。
直到2025年，漫畫作者首度公開表示，自己就是醫療事故受害者家屬，希望透過漫畫讓更多人理解，醫療事故不只是個別醫師的問題，更希望社會看見整個醫療體系可能存在的管理漏洞。
作者在公開文章中寫道「醫療事故通常被視為個別醫務人員的問題，但我認為有必要提高人們對整個組織的認識，包括醫院院長、資深醫師以及醫療安全部門。」他認為，若社會只追究單一醫師責任，而忽略醫院管理與監督機制，即使換了一名醫師，類似悲劇仍可能再次發生。
日本社會震撼 司法、媒體接力追蹤
隨著漫畫爆紅，日本媒體開始重新追蹤赤穗市民醫院相關案件，事件也登上NHK等媒體專題。根據日本法院判決，涉案醫師在其中一起手術中因重大過失造成患者永久傷害，法院判決赤穗市及涉案醫師須賠償約8900萬日圓。
刑事案件方面，涉案醫師也因業務過失致傷遭到起訴。家屬整理的事件時間軸顯示，從事故發生、提起民事訴訟、醫院召開記者會、吹哨者現身、漫畫連載，到醫師遭刑事起訴與法院判決，整起事件歷時超過六年，也讓醫療安全、吹哨者保護及醫院治理問題成為日本社會持續討論的公共議題。
赤穗市民醫院後來倒閉改由民間經營。值得注意的是，除了「漫畫」作者家屬有得到賠償，另外的受害者皆要面臨遙遙無期，甚至可能毫無希望的官司人生，讓人不勝唏噓。
一部漫畫 讓醫療制度成為全民議題
《神經外科醫師竹田君》至今仍持續更新，不少日本網友形容，它真正令人不寒而慄的，不是漫畫裡的畫面，而是「知道它來自真實事件」。
相較於艱澀的法院判決、醫療調查報告，一部漫畫讓更多人開始關注原本鮮少受到討論的醫療議題，也促使外界重新思考，醫療事故究竟只是個別醫師的失誤，還是整個醫療組織與制度失靈所造成的結果。
我是廣告 請繼續往下閱讀
故事源自日本兵庫縣赤穗市民醫院，發生的一起醫療事故，受害者家屬的母親原本接受的僅是場簡單的手術，卻在過程中發生重大醫療事故，造成下半身癱瘓。
原先醫院的說法，試圖讓家屬相信這只是單純「患者年紀大可能遭遇到的風險」。但隨著調查深入，陸續發現同一名神經外科醫師疑似涉及多起類似事故，更有院內醫生、護士向家屬透露更多隱情，希望能夠查明真相。
漫畫改編真實事件 作者就是受害者家屬
2023年，《神經外科醫師竹田君》開始於 Hatena Blog 免費連載，以虛構醫院與化名描寫事件經過。漫畫中的「竹田君」並非真實姓名，而是透過改編方式，描寫醫師手術失誤、醫療安全機制失靈、吹哨者遭孤立，以及醫院組織文化等問題，因此迅速在日本網路引發熱議。
作者在公開文章中寫道「醫療事故通常被視為個別醫務人員的問題，但我認為有必要提高人們對整個組織的認識，包括醫院院長、資深醫師以及醫療安全部門。」他認為，若社會只追究單一醫師責任，而忽略醫院管理與監督機制，即使換了一名醫師，類似悲劇仍可能再次發生。
隨著漫畫爆紅，日本媒體開始重新追蹤赤穗市民醫院相關案件，事件也登上NHK等媒體專題。根據日本法院判決，涉案醫師在其中一起手術中因重大過失造成患者永久傷害，法院判決赤穗市及涉案醫師須賠償約8900萬日圓。
刑事案件方面，涉案醫師也因業務過失致傷遭到起訴。家屬整理的事件時間軸顯示，從事故發生、提起民事訴訟、醫院召開記者會、吹哨者現身、漫畫連載，到醫師遭刑事起訴與法院判決，整起事件歷時超過六年，也讓醫療安全、吹哨者保護及醫院治理問題成為日本社會持續討論的公共議題。
赤穗市民醫院後來倒閉改由民間經營。值得注意的是，除了「漫畫」作者家屬有得到賠償，另外的受害者皆要面臨遙遙無期，甚至可能毫無希望的官司人生，讓人不勝唏噓。
《神經外科醫師竹田君》至今仍持續更新，不少日本網友形容，它真正令人不寒而慄的，不是漫畫裡的畫面，而是「知道它來自真實事件」。
相較於艱澀的法院判決、醫療調查報告，一部漫畫讓更多人開始關注原本鮮少受到討論的醫療議題，也促使外界重新思考，醫療事故究竟只是個別醫師的失誤，還是整個醫療組織與制度失靈所造成的結果。