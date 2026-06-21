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洛杉磯道奇隊於今（21）日在主場迎戰巴爾的摩金鶯。道奇陣中超級巨星大谷翔平在喜迎第二個寶寶誕生後火速歸隊，並以「第1棒、指定打擊」重回先發陣容。雖然剛歸隊大谷就炸裂本季第16轟，不過日籍強投山本由伸此役遭遇亂流，主投6局失3分，加上打線沒有其他發揮，終場道奇隊以2：3惜敗，4連勝不幸中斷。昨日為迎接新生命而請假的大谷翔平，今天強勢回歸。雖然前幾個打席受到對方先發左投羅傑斯（Trevor Rogers）的壓制未能敲安，但在9局下半、道奇0：3落後的絕境下，大谷翔平面對對方第四任投手基特里奇（Andrew Kittredge），鎖定一顆失投球，一棒轟出中外野方向的特大號陽春砲。大谷開轟後點燃道奇反撲氣焰，隨後球隊靠著安打與對手右外野手的致命失誤再追回1分，此時僅剩1分差。可惜後續攻勢遭到對手終結者卡諾（Yennier Cano）封鎖，無力上演連兩天再見逆轉的神蹟。相較於大谷歸隊就能開轟，先發投手山本由伸就顯得有些悲情。此役是山本本季第14場先發，先前他剛繳出8局無安打的超神表現、豪取4連勝，但今天一開賽投的有些掙扎。第2局山本遭遇無人出局、一三壘有人的危機，因內野滾地球先失1分；關鍵的第4局，山本在兩出局後控球失準，被敲安又投出保送擠成滿壘，隨後被對手第9棒亞歷山大（Blaze Alexander）一棒掃穿三壘防線，再失2分。總計山本由伸今天苦撐6局用了102球，被敲6支安打、送出6次三振、失3分。雖然完成了本季第11次的優質先發，防禦率來到2.65，但在打線前半段熄火的情況下，只能無奈吞下本季第5敗。賽後接受訪問時，山本由伸臉上難掩落寞地表示：「今天當然不是一場好的投球表現。畢竟失分了，讓跑者堆壘包很不應該，最後在滿壘時被敲出適時安打也很不對。造成失分有很多原因，我有非常多地方需要好好反省。」道奇隊輸掉此役後，戰績來到49勝28敗，勝率依舊高達6成36，立足國聯西區龍頭。