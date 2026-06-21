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2026年美加墨世界盃，日本雖然受到傷兵困擾，但仍打出世界強權風采，「黑人門將」鈴木彩艷在陣中顯得格外搶眼，他之所以擁有黑人外表，是因為他是迦納裔美籍、日本混血兒，但從小就在日本琦玉縣長大，展現強大天賦，從U12開始越級為日本隊出戰，目前在五大聯賽之一的義甲踢球，年僅23歲就接班成為日本當代最強守門員。鈴木彩艷（Zion Suzuki）的家庭背景相對特殊，父親是迦納裔美國人，母親是日本人，他於2002年出生於美國阿肯色州小石城，但很小的時候就隨父母移居到日本埼玉縣浦和市定居，從小接受日本教育長大，其足球技術完全是養成於日本青訓體系。從小學開始，鈴木彩艷就加入日職聯（J-League）名門浦和紅鑽的青訓系統。因為繼承父親非裔血統的強大體能、爆發力，學生時期就抽高到190公分，同時兼具日本青訓著重的細膩腳法與紀律，因而從U12、U15、U17、U20等各級日本青年國家隊，都是「越級」入選，被認為是日本史上最具天賦的天才門將。鈴木彩艷如今23歲就已經穩坐日本國家隊主力門將，俱樂部生涯方面，他目前效力於歐洲五大聯賽之一的義甲球隊帕爾馬（Parma），是備受國際足壇期待的年輕門將。實際上，日本體壇在20年前開始刻意走向國際，尋求更多成長期的混血運動員加入，並於近10年迎來高峰期，如網球大坂直美、籃球八村壘等非裔混血運動員代表日本出賽，鈴木彩艷也是這波日本體壇多元化、藉由混血基因提升身體對抗性的代表人物之一。有趣的是，鈴木彩艷與八村壘長相也有幾分相似，先前與後衛板倉滉聊天時，曾透露走在路上時常被問：「請問你是不是八村選手」，讓人啼笑皆非，他本人則無奈笑說，自己跟八村壘身高差距實際上超過10公分，「但沒辦法，很多人說像、可能真的很像吧！」出生日期：2002年8月21日（23歲）身高體重：190公分、體重91公斤守備位置：門將慣用腳：右腳出生地點：美國阿肯色州（幼年即移居日本埼玉縣）家庭血統：父親迦納裔美國人、母親日本人現效力球隊： 義甲帕爾馬（Parma）職業生涯：浦和紅鑽（日本）→ 聖圖爾登（比利時）→ 帕爾馬（義大利）