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少女時代小分隊「孝利秀」最近在YouTube節目上演了一場轉投YG又回鍋SM的鬧劇，笑翻大批粉絲。由孝淵、俞利、秀英組成的3人組，原本才在節目中高喊要擺脫SM、改投YG，沒想到最新一集卻火速回到老東家，還一見到SM製作人就先遞上餅乾討好，希望對方若有好歌能優先想到她們。製作人當場吐槽：「孝利秀不是要去YG嗎？」秀英也立刻直呼是誤會，最後甚至笑喊：「這裡可是我們的地盤欸！」在最新公開的《孝淵的Level Up》「孝利秀出道企劃」中，3人再度現身SM，氣氛卻和先前揚言出走時完全不同。她們一見到製作人就主動送上餅乾，試圖展現誠意，希望如果有適合的歌曲，能分給「孝利秀」演唱。沒想到製作人一開口就直球虧說：「孝利秀不是要去YG嗎？」讓現場瞬間笑成一團。秀英趕緊出面說看來中間似乎有些誤會，孝淵也立刻接話高喊：「大韓民國音樂的中心SM！」試圖挽回氣氛。不過秀英隨後又不小心唱出BLACKPINK的〈BOOMBAYA〉，發現不對後立刻急踩煞車，還趕快問起aespa的歌怎麼唱，孝淵則在旁秒接唱新曲〈Lemonade〉，互動充滿綜藝效果。其實孝利秀想跳槽YG的話題，早在前幾集就已經埋下伏筆。當時3人為了小分隊出道企劃展開一連串討論，話題聊著聊著竟一路歪到「不如去YG」的方向。俞利先開玩笑表示：「YG有一個就夠了，我們必須擺脫SM。」秀英也不甘示弱，直言：「老實說，我覺得自己有YG DNA，如果去了YG，我會贏TTS（少女時代主唱小分隊）。」一番發言讓現場笑聲不斷。3人接著還興致一來，直接大唱YG旗下藝人的代表曲，包括2NE1的〈FIRE〉、BLACKPINK的〈BOOMBAYA〉等，把「跳槽說」炒得有模有樣。只是繞了一圈後，3人最後還是回到了熟悉的SM懷抱。節目幕後訪問中，被問到為何最後還是回到SM時，孝淵率先坦言：「我們終究是SM的人啊，最了解我們的人還是SM。」俞利也接著說，畢竟自己就是從這裡出來的，秀英更笑說：「這裡可是我們的地盤欸。」也讓粉絲再次感受到少女時代成員與SM之間又鬧又親的獨特默契。