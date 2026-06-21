「古裝男神」張凌赫今年憑藉《逐玉》再次翻紅，
由他和白鹿攜手主演的《寧安如夢》 6月23日起週一至週五晚間7點，也將在愛爾達綜合台播出。張凌赫在劇中飾演謝危，除了有血海深仇要報之外，對白鹿的愛意也是重點，張凌赫爆料，拍攝到一半時還問編劇，有沒有保留踹兒子的場景，因為在原著後期，小兒子天天在他面前讚揚情敵，讓他氣到忍不住踹兒子，對張凌赫來說，這是角色一個很可愛的點。
張凌赫吃親兒子的醋！要求保留這場景
除了驚心動魄的虐戀，《寧安如夢》後期謝危「瘋狂吃醋」
的橋段也是一大看點。張凌赫爆料，身為原著書粉的他， 在拍攝進行到一半時，還特別跑去問編劇：「 踹兒子那場戲有沒有保留？」原來在原著後期， 小兒子天天在謝危面前大讚情敵張大人，氣得謝危佔有慾大爆發「 連親生兒子的醋都吃」，甚至憤而踹兒子。張凌赫笑稱， 這是平時內斂的謝危明面上吃醋、非常可愛的一個點， 幸好在極力爭取下有成功保留戲份。
《寧安如夢》劇組感情極佳，
白鹿與張凌赫更爆料男演員們私底下非常幼稚，會私下比較「 今天誰讓女主角哭得比較多」， 甚至會故意炫耀明天要拍擁抱戲來刺激對方。最逗趣的是， 在拍攝男女主角的極限吻戲時， 男配角王星越與周峻緯明明沒有鏡頭，卻特地跑到監視器前當「 沉浸式觀眾」，一邊看一邊驚呼「哎呦這個可以、 導演怎麼還不喊卡」，導致回放帶裡全都是兩人的吃瓜聲音， 足見整個劇組戲裡戲外的超狂反差。
《寧安如夢》劇情燒腦 白鹿重生扭轉命運
《寧安如夢》改編自晉江文學城知名作家時鏡的小說《
坤寧》，由曾執導《香蜜沉沉燼如霜》、《長歌行》 的古裝美學大師朱銳斌導演傾力打造。劇情講述女主角「姜雪寧（ 白鹿 飾）」前世費盡心機、踐踏無數真心， 終於登上了夢寐以求的皇后寶座。
然而，一場由太子少師謝危（
張凌赫 飾）與青梅竹馬燕臨（周峻緯 飾）聯手發動的血腥宮變，將她的鳳凰夢徹底粉碎。最終， 姜雪寧在寧安宮中自盡，以一命換取清正良官張遮（王星越 飾）的平安。而當現代作家姜寧決定改寫這段悲慘結局時， 姜雪寧竟帶著前世的記憶意外重生回到入宮伴讀之前。這一次， 她誓言要遠離皇權權力核心，極力挽回前世因她而起的所有悲劇， 並拯救那些曾被她傷害過的摯友。
談及劇中糾葛的三段感情，女主角白鹿曾給出極為精闢的金句解析：
「張遮想讓她做個好人，燕臨想把她捧成公主， 但只有謝危讓她做自己。」 她認為，謝危是在姜雪寧最迷茫時， 給予她改變命運勇氣的靈魂伴侶，這也是為什麼兩人最終能成為「 對的時間遇到對的人」的宿命寫照。
張凌赫在《寧安如夢》中飾演的謝危，
表面上是高冷睿智的太子少師，實則是背負著20年前「 三百皇家血案」血海深仇、燕家真正的世子「謝征」。 前世他是逼死姜雪寧的幕後黑手， 這一世卻在朝夕相處與智勇鬥爭中，對姜雪寧情根深種。
張凌赫將角色患有離魂症時的「瘋批偏執」與面對愛人時的「 極致深情」演繹得淋漓盡致，他愛到將女主角視為「命與底線」 的宿命感，奠定了其一線古裝男神的地位。《寧安如夢》將於6月23日（ 二）起，每週一至週五晚間7點於愛爾達綜合台（MOD CH300）全台首播。
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除了驚心動魄的虐戀，《寧安如夢》後期謝危「瘋狂吃醋」
《寧安如夢》劇組感情極佳，
《寧安如夢》改編自晉江文學城知名作家時鏡的小說《
然而，一場由太子少師謝危（
談及劇中糾葛的三段感情，女主角白鹿曾給出極為精闢的金句解析：
張凌赫在《寧安如夢》中飾演的謝危，