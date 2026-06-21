「古裝男神」張凌赫今年憑藉《逐玉》再次翻紅，由他和白鹿攜手主演的《寧安如夢》 6月23日起週一至週五晚間7點，也將在愛爾達綜合台播出。張凌赫在劇中飾演謝危，除了有血海深仇要報之外，對白鹿的愛意也是重點，張凌赫爆料，拍攝到一半時還問編劇，有沒有保留踹兒子的場景，因為在原著後期，小兒子天天在他面前讚揚情敵，讓他氣到忍不住踹兒子，對張凌赫來說，這是角色一個很可愛的點。

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張凌赫吃親兒子的醋！要求保留這場景

除了驚心動魄的虐戀，《寧安如夢》後期謝危「瘋狂吃醋」的橋段也是一大看點。張凌赫爆料，身為原著書粉的他，在拍攝進行到一半時，還特別跑去問編劇：「踹兒子那場戲有沒有保留？」原來在原著後期，小兒子天天在謝危面前大讚情敵張大人，氣得謝危佔有慾大爆發「連親生兒子的醋都吃」，甚至憤而踹兒子。張凌赫笑稱，這是平時內斂的謝危明面上吃醋、非常可愛的一個點，幸好在極力爭取下有成功保留戲份。

《寧安如夢》劇組感情極佳，白鹿與張凌赫更爆料男演員們私底下非常幼稚，會私下比較「今天誰讓女主角哭得比較多」，甚至會故意炫耀明天要拍擁抱戲來刺激對方。最逗趣的是，在拍攝男女主角的極限吻戲時，男配角王星越與周峻緯明明沒有鏡頭，卻特地跑到監視器前當「沉浸式觀眾」，一邊看一邊驚呼「哎呦這個可以、導演怎麼還不喊卡」，導致回放帶裡全都是兩人的吃瓜聲音，足見整個劇組戲裡戲外的超狂反差。

▲白鹿重生之後，企圖扭轉前世命運。（圖／愛爾達提供）
▲白鹿重生之後，企圖扭轉前世命運。（圖／愛爾達提供）
《寧安如夢》劇情燒腦　白鹿重生扭轉命運

《寧安如夢》改編自晉江文學城知名作家時鏡的小說《坤寧》，由曾執導《香蜜沉沉燼如霜》、《長歌行》的古裝美學大師朱銳斌導演傾力打造。劇情講述女主角「姜雪寧（白鹿 飾）」前世費盡心機、踐踏無數真心，終於登上了夢寐以求的皇后寶座。

然而，一場由太子少師謝危（張凌赫 飾）與青梅竹馬燕臨（周峻緯 飾）聯手發動的血腥宮變，將她的鳳凰夢徹底粉碎。最終，姜雪寧在寧安宮中自盡，以一命換取清正良官張遮（王星越 飾）的平安。而當現代作家姜寧決定改寫這段悲慘結局時，姜雪寧竟帶著前世的記憶意外重生回到入宮伴讀之前。這一次，她誓言要遠離皇權權力核心，極力挽回前世因她而起的所有悲劇，並拯救那些曾被她傷害過的摯友。

談及劇中糾葛的三段感情，女主角白鹿曾給出極為精闢的金句解析：「張遮想讓她做個好人，燕臨想把她捧成公主，但只有謝危讓她做自己。」 她認為，謝危是在姜雪寧最迷茫時，給予她改變命運勇氣的靈魂伴侶，這也是為什麼兩人最終能成為「對的時間遇到對的人」的宿命寫照。

張凌赫在《寧安如夢》中飾演的謝危，表面上是高冷睿智的太子少師，實則是背負著20年前「三百皇家血案」血海深仇、燕家真正的世子「謝征」。前世他是逼死姜雪寧的幕後黑手，這一世卻在朝夕相處與智勇鬥爭中，對姜雪寧情根深種。

張凌赫將角色患有離魂症時的「瘋批偏執」與面對愛人時的「極致深情」演繹得淋漓盡致，他愛到將女主角視為「命與底線」的宿命感，奠定了其一線古裝男神的地位。《寧安如夢》將於6月23日（二）起，每週一至週五晚間7點於愛爾達綜合台（MOD CH300）全台首播。

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...