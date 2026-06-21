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▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）（圖／路透社／達志影像）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）曾建議川普不要接待烏克蘭總統澤倫斯基，甚至私下以「嗑藥的豆豆先生（Mr Bean on crack）」、「小混蛋」、「特殊需求兒童」等難堪字眼形容這位戰時領袖。這段鮮為人知的幕後插曲，出自《紐約時報》兩名記者即將出版的新書，揭露白宮高層內部對澤倫斯基的真實看法，遠比外界想像更不留情面。據英國《衛報》報導，《紐約時報》記者哈柏曼（Maggie Haberman）與史旺（Jonathan Swan）合著的新書《政權更迭》（Regime Change）披露，2025年2月澤倫斯基訪問白宮前，川普團隊內部就已對這場會面充滿疑慮。書中指出，時任國家安全顧問瓦爾茲曾試圖勸說澤倫斯基穿西裝赴會，卻未能成功；貝森特更直言，在烏克蘭簽署礦產協議之前，根本不該讓澤倫斯基踏進白宮一步。作者引述貝森特私下向同僚的抱怨：「我跟這個小混蛋打過交道，他很難搞，就像歐洲人的特殊需求兒童，而且表現得像嗑了藥的豆豆先生。」言詞之直白，徹底顛覆外界對美方官員公開場合的禮貌形象。新書還原，白宮會面演變成外交風波之前，雙方關係其實早已出現裂痕。澤倫斯基赴美之前，貝森特曾親自飛往基輔，試圖推動礦產協議簽署，但談判過程相當不順利，雙方在會談中爆發激烈爭執，互相指責長達45分鐘。書中寫道，剛上任不久的貝森特最後忍不住對澤倫斯基怒吼：「你到底他X的想幹什麼？」數週後，澤倫斯基依約赴白宮與川普及副總統范斯會面，原本應是化解歧見的場合，卻再度爆發更嚴重的公開衝突。會談中，川普當著媒體鏡頭指責澤倫斯基不懂得感恩、沒有為美國援助道謝，范斯則批評他穿著不正式、缺乏對總統應有的尊重，三人一度激烈交鋒。會談最終徹底破局，澤倫斯基與烏克蘭代表團當場被要求離開白宮，未能完成原訂的礦產協議簽署儀式，這一幕震驚國際社會，德國總統當時更形容，這如同當著全世界的面公開羞辱一位他國領袖。事後貝森特接受媒體訪問時也證實，他對澤倫斯基在橢圓形辦公室內的表現感到震驚，認為其言行對美國人民缺乏應有的尊重。這起白宮衝突事件後，美烏關係一度陷入低潮，雙方關係雖在後續斡旋下逐步修復，但這次新書曝光的幕後對話，首度揭露美國高層私下對澤倫斯基的真實評價，恐將為本就敏感的美烏關係再添變數，也讓外界重新檢視這場戰時盟友關係背後，究竟存在多少未被公開的摩擦與裂痕。