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出線形勢極佳！末輪強碰瑞典爭分組龍頭

⭐️若日本奪下分組第一： 32強預計將碰上C組第二的球隊。

⭐️若日本以分組第二晉級： 根據目前淘汰賽對陣規則，F組第二將在32強淘汰賽正面對決C組第一

▲日本今日迎戰突尼西亞，靠著歐洲聯賽荷甲金靴獎得主上田綺世梅開二度，終場4：0大破突尼西亞，改寫隊史世界盃最快得分、最大分差勝利2大紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

如何避開巴西？ 日本隊最終戰「挑對手」劇本曝光

劇本一：日本力爭F組第一

劇本二：巴西跌到C組第二

劇本三：日本跌到F組第三

▲世界盃小組賽第二輪，日本隊開賽僅4分鐘，就由中場球星鎌田大地在禁區混戰中用後腳跟點球破網。（圖／美聯社／達志影像）

亞洲頭號種子日本男足今（21）日出戰世界盃小組賽第二輪，全場火力全開，最終以4：0輕鬆橫掃非洲勁旅突尼西亞，順利斬獲本屆世界盃的首場勝利。目前F組戰局，日本隊與荷蘭隊同為1勝1平、積分4分並列領先，瑞典隊以3分積分緊追其後，吞下2連敗的突尼西亞則確定提前出局。藍武士目前一隻腳已經踏入32強舞台，在接下來的關鍵第三戰中，晉級形勢可謂相當明朗。日本隊在小組賽最後一輪將與瑞典隊正面交鋒。由於本屆世界盃賽制除了各組前兩名直接晉級外，12個分組中「成績最好的8個小組第三名」也能以外卡身分挺進32強淘汰賽，因此手握4分積分且擁有大量淨勝球的日本隊，晉級機會已經高達九成以上。不過，日本隊末輪的目標絕不只是「求晉級」，更要力爭分組第一。翻開目前的C組戰況，形勢同樣膠著。目前暫居第一的是積分4分的巴西，接著是同樣4分積分的摩洛哥，第三、第四則分別是蘇格蘭以及海地。C組目前除了海地之外，其餘三隊都有可能衝上分組第一。但若照當前排名「不變」直到小組賽結束，拿下C組龍頭的巴西隊，就會在32強修羅場直接對決目前F組第二的日本隊。對於力求刷新隊史紀錄、闖進世界盃8強的藍武士而言，過早遇到巴西絕對是巨大的挑戰。日本隊若想在32強避開強敵巴西，最後一輪小組賽除了要全力擊敗瑞典之外，還得密切觀察另外三場關鍵大戰的走向。目前有三大劇本能讓日本免於提前碰上森巴軍團。若日本最後一戰擊敗瑞典，且另一場比賽荷蘭踢平或輸給突尼西亞；又或是日、荷雙雙取勝，但日本在得失球差、總進球數上成功超越荷蘭，日本將奪下F組第一。此時，16強對手將變成目前C組第二的摩洛哥，晉級形勢將大好。最終戰C組將上演「巴西對蘇格蘭」、「摩洛哥對海地」的兩場戲碼。若摩洛哥發狠大勝海地刷爆淨勝球，或是蘇格蘭爆冷逼平、擊敗巴西，都有可能讓巴西讓出C組第一、跌到分組第二。萬一日本不幸敗給瑞典，積分停在4分，排名將被瑞典（6分）超越。此時若荷蘭對突尼西亞保持不敗，日本將落居分組第三。根據本屆新制，12個小組中成績最好的8個分組第三名也能遞補晉級32強淘汰賽。從歷史數據來看，手握4分積分且擁有「+4」得失球差的日本隊，透過外卡晉級的機率依舊高達九成。