宇宙人為愛情喜劇《欠妳的那場婚禮》創作〈沒有人像我一樣〉，日前數位上線後迅速登下KKBOX即時榜冠軍，橫跨串流與社群平台的總觀看火速突破百萬大關，不少歌迷封為「爆哭神曲」，也讓這首歌成為近期洗版討論的影集金曲之一。談起創作，小玉坦言一開始就覺得超級挑戰，因為導演嚴藝文對歌曲的設定需從女主角視角寫詞，而當身為樂團主唱的男主角在舞台上唱出歌詞時，瞬間懂了「原來最了解我的人是她」，層層情緒設計讓他直呼是前所未有的考驗。

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小玉住KTV找靈感　打破框架：原來我還可以寫歌 

歌曲以90年代情歌氛圍為靈感，描繪劇中男、女主角卡在友情與愛情之間的情感拉扯，呈現壓抑卻難以放下的情緒，也展現宇宙人少見的抒情搖滾樣貌。為了貼近劇中設定的時代氛圍，小玉特別跳脫宇宙人熟悉的創作方式，回頭研究2009、2010年代的音樂風格，「因為劇中馬子狗樂團的設定，差不多是宇宙人的學長！」從Zayin樂團、陳奕迅等經典作品都成為他的研究對象，希望捕捉那種讓人一進KTV就想跟著大聲唱出來的情緒張力。

為了更貼近想唱、想吼的音樂感受，他甚至常常跑KTV一路唱到天亮，把排行榜裡的歌全部點過一輪，把包廂當成靈感基地。團員方Q與阿奎忍不住笑說：「小玉那幾天是不是住在KTV？」 

▲宇宙人新歌挑戰女性視角創作，細膩歌詞重擊歌迷心臟。（圖／相信音樂提供）
▲宇宙人新歌挑戰女性視角創作，細膩歌詞重擊歌迷心臟。（圖／相信音樂提供）
小玉分享，〈沒有人像我一樣〉不只是宇宙人首度為影集量身打造的主題曲，更是新專輯的起點，「在接到《欠妳的那場婚禮》合作邀約前，雖然持續創作，但還沒有一個明確方向。」反而因為有了影集劇情作為目標，讓宇宙人能夠更放開手腳玩。

小玉坦言，創作者經常在大量產出後進入自我懷疑的階段，反覆問自己「我還可以更好嗎？」而當完成〈沒有人像我一樣〉的那一刻，他獨自在錄音室裡愣了許久，感受到前所未有的震撼與踏實感，「原來我還是可以寫歌的。」


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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...