宇宙人為愛情喜劇《欠妳的那場婚禮》創作〈
沒有人像我一樣〉，日前數位上線後迅速登下KKBOX即時榜冠軍 ，橫跨串流與社群平台的總觀看火速突破百萬大關，不少歌迷封為「 爆哭神曲」， 也讓這首歌成為近期洗版討論的影集金曲之一。談起創作， 小玉坦言一開始就覺得超級挑戰， 因為導演嚴藝文對歌曲的設定需從女主角視角寫詞， 而當身為樂團主唱的男主角在舞台上唱出歌詞時，瞬間懂了「 原來最了解我的人是她」， 層層情緒設計讓他直呼是前所未有的考驗。
小玉住KTV找靈感 打破框架：原來我還可以寫歌
歌曲以90年代情歌氛圍為靈感，描繪劇中男、
女主角卡在友情與愛情之間的情感拉扯， 呈現壓抑卻難以放下的情緒，也展現宇宙人少見的抒情搖滾樣貌。 為了貼近劇中設定的時代氛圍， 小玉特別跳脫宇宙人熟悉的創作方式，回頭研究2009、2010 年代的音樂風格，「因為劇中馬子狗樂團的設定， 差不多是宇宙人的學長！」從Zayin樂團、 陳奕迅等經典作品都成為他的研究對象，希望捕捉那種讓人一進KT V就想跟著大聲唱出來的情緒張力。
為了更貼近想唱、想吼的音樂感受，他甚至常常跑KTV一路唱到天亮，
把排行榜裡的歌全部點過一輪，把包廂當成靈感基地。團員方Q與阿 奎忍不住笑說：「小玉那幾天是不是住在KTV？」
小玉分享，〈沒有人像我一樣〉
不只是宇宙人首度為影集量身打造的主題曲，更是新專輯的起點，「 在接到《欠妳的那場婚禮》合作邀約前，雖然持續創作， 但還沒有一個明確方向。」反而因為有了影集劇情作為目標， 讓宇宙人能夠更放開手腳玩。
小玉坦言，
創作者經常在大量產出後進入自我懷疑的階段，反覆問自己「 我還可以更好嗎？」而當完成〈沒有人像我一樣〉的那一刻， 他獨自在錄音室裡愣了許久，感受到前所未有的震撼與踏實感，「 原來我還是可以寫歌的。」
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歌曲以90年代情歌氛圍為靈感，描繪劇中男、
為了更貼近想唱、想吼的音樂感受，他甚至常常跑KTV一路唱到天亮，
小玉坦言，