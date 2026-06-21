主帥森保一面對諸多傷兵，賽前臨時變陣啟用的強攻陣容，將鎌田大地從防守中場拉到前場擔任影子前鋒、伊東純也頂替受傷的久保建英，引發巨大關注度，結果2位奇兵都有進球紀錄，神調度成為本戰獲勝關鍵。

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▲日本主帥森保一從上屆就展現驚人調度能力，本場關鍵戰面對突尼西亞，面臨諸多傷兵情況下，大膽啟用全進攻陣容收到成效，終場4：0贏球，幾乎確定晉級32強淘汰賽。（圖／美聯社／達志影像）

日本世界盃第2輪賽事4：0大破突尼西亞，改寫隊史世界盃最大勝分紀錄，實際上，日本本屆世界盃開打前走得並不順利，先是國家隊隊長兼中場精神領袖遠藤航退出，後續英超布萊頓主力日本當家邊鋒三笘薰、攻擊主力南野拓實都因傷未加入，首戰打完中場核心久保建英也因傷缺陣，等於進攻端4大核心都無法出賽。在此前提下，主帥森保一善用日本獨步全亞洲的陣容深度，啟動精準B計畫奏效，將首戰主踢防守中場、以指揮為主的鎌田大地，直接拉到進攻中場，負責更多逼搶與破壞陣型的工作，結果他開賽4分鐘就利用敏銳的無球跑動插上破門，寫下日本隊史在世界盃最快進球紀錄。再來，中場核心久保建英缺賽情況下，森保一將比利時聯賽的伊東純也拉到先發，頂替其組織重任，結果伊東純也全場存在感十足，不僅用速度逼搶，還能在邊路破壞。突尼西亞的防守體系以身體對抗、壓縮中路空間為主，轉向與橫移相對較慢，伊東純也擁有「絕對速度」與單兵作戰能力本場發揮出重大功能，利用衝擊力把突尼西亞的防線「拉寬」，為中路鎌田大地和上田綺世創造插上空間，伊東純也本人也在第69分鐘收穫進球。從2022年卡達世界盃逆轉德國、西班牙開始，森保一就被球迷戲稱為「下半場的魔術師」。他非常擅長在上半場消耗對手，並在特定時間點精準換人或變陣奪命。這場比賽雖然兩人都是先發，但背後的邏輯是一樣的，就是不迷信絕對主力，而是根據球員當下的狀態和對手的陣型弱點進行微調。當大家都以為久保建英缺陣，會影響日本隊組織進攻時，森保一拿出「B計畫」，竟然是強攻、強攻與強攻。鎌田大地、伊東純也這種歐洲一線球隊等級的前鋒中場，以絕對進攻的態勢，在邊路給足壓力。這種「先發變陣、全員皆兵」的調度，讓剛接任突尼西亞主帥的瑞納爾（Hervé Renard）在戰術準備上完全落空。森保一這場比賽的調度確實很神，但也必須歸功於日本足球幾十年來「旅歐大軍」所累積恐怖深度。當教練在少去當家核心久保建英後，換上的是鎌田大地、伊東純也，實際上也都是歐洲一線球隊的球員，兩人都完美融入戰術並取得進球。