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連續8屆進軍世界盃的亞洲頭號種子日本國家隊，今（21）日在分組賽F組第二輪面對非洲勁旅突尼西亞，全場火力全開，最終以4：0橫掃對手，順利斬獲本屆賽事首勝，並以4分積分暫居分組第二。而點燃日本進攻火力的最大功臣，當屬目前效力於英超水晶宮的當家球星鎌田大地。他在開賽4分鐘就進球，進球後罕見地跑到角旗附近狂比「打電話」的慶祝動作，引發網友瘋狂熱議。賽後他也親自揭曉，這個手勢背後，其實藏著一段與英超隊友之間感人的大賽承諾。日本總教練森保一此役大膽變陣，將原本主要擔任防守中場的鎌田大地推上前場，出任單箭頭身後的左側影子前鋒。這項調度開賽不久便收到奇效。比賽第4分鐘，中村敬斗從左路送出精準傳中，鎌田大地在禁區內展現絕佳球感與臨場反應，以一記巧妙的左腳腳後跟射門破網，幫助日本隊取得夢幻開局。這不僅是鎌田繼首戰對荷蘭攻進追平球後，連續兩場世界盃取得進球，更打破香川真司在2018年俄羅斯世界盃對哥倫比亞開賽6分鐘的進球紀錄，締造日本隊史世界盃最快進球新紀錄。進球後，鎌田大地一路衝向角旗區，做出招牌的「打電話」慶祝動作，引發球迷熱烈討論。社群平台上甚至出現不少日本球迷幽默留言：「到底在打給誰？」、「到底是在打電話給誰啦？」、「急著打電話回家報喜嗎？」賽後受訪時，鎌田親自揭曉答案。原來這個慶祝動作來自於他與水晶宮前鋒恩凱蒂亞（Eddie Nketiah）之間的約定。由於恩凱蒂亞本季飽受傷勢困擾，兩人曾相約若有進球，就要用恩凱蒂亞招牌的「電話手勢」作為慶祝方式。鎌田透露，雖然自己本季未能在英超完成這個約定，但始終記在心裡。「我之前就跟他說過，如果我在世界盃進球，一定會做這個動作。」沒想到鎌田真的在世界盃舞台完成承諾，也讓這個看似搞笑的慶祝動作多了一份感人的兄弟情誼。在鎌田率先破門後，日本隊攻勢持續升溫。上田綺世與伊東純也接連取得進球，加上對手烏龍助攻，藍武士最終以4：0大勝突尼西亞。目前F組戰況方面，日本與荷蘭同樣取得1勝1和、積分4分，暫時分居前兩名。吞下2連敗的突尼西亞則提前宣告出局。日本隊下一戰將於台灣時間6月26日上午7點，在美國達拉斯迎戰瑞典隊。只要能夠維持不敗戰績，藍武士就有極大機會順利挺進32強淘汰賽，持續朝隊史最佳成績發起挑戰。