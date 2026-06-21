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放生前先餵藍精華 老玩家靠這招回收花瓣

▲皮克敏在被放生時，會依照頭上花朵顏色返還10片普通花瓣。（圖／Pikmin Bloom）

先刪重複低心皮克敏 活動限定建議最後再考慮

▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》遊玩時間越長，勢必會碰上空間不足的問題。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

放生前先看！高心主力、活動限定飾品千萬別刪

▲《Pikmin Bloom》近年在台灣人氣持續攀升，豐富的飾品皮克敏與限定活動，成為玩家持續探索的動力。（圖／記者周淑萍攝）

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》玩家最常遇到的問題之一，不是花瓣不夠，而是皮克敏空間不足，隨著每月活動持續推出新飾品皮克敏，不少玩家的收藏數量快速膨脹，甚至在拔出金色花苗時被系統提醒「請購買空間」。《NOWNEWS》也透過本文，整理皮克敏「野放（放生）優先順序」，提供給還不想擴充皮克敏空間的玩家參考。皮克敏手遊《Pikmin Bloom》開局預設最多可持有300隻皮克敏，玩家需透過遊戲內商店使用金幣或儲值擴充，目前官方開放的最終最大攜帶上限為4500隻。由於皮克敏在被放生時，會依照頭上花朵顏色返還10片普通花瓣，因此不少玩家習慣「先餵食藍色花蜜，再採收花瓣後進行放生」。由於藍色花瓣平時取得難度相對較高，這個技巧也被玩家戲稱是把重複皮克敏變成「花瓣提款機」，讓清理倉庫的同時還能補充資源。在《Pikmin Bloom》野放優先順序方面，建議首先從「重複飾品且友好度低」的皮克敏下手，尤其是已經擁有相同飾品造型、且友好度不高的個體。此外，「沒有飾品且友好度低於3顆紅心」的皮克敏，也屬於最適合優先清理的對象，這類皮克敏培養成本低，即使放生也較不會感到可惜。第二階段則是處理重複顏色的無飾品皮克敏，以及一般非活動類飾品、友好度較低的皮克敏。至於當月活動皮克敏，即使出現重複，也建議排在後面再處理，因為活動期間往往能在香菇戰中獲得額外戰力加成，若真的空間告急，再優先淘汰重複且心數較低的活動皮克敏。除了重複個體外，該玩家也將「粉色皮克敏、冰凍皮克敏」等非主力色列入清理名單。相較於紅、黃、藍等常用主力色，這些皮克敏在一般香菇戰中的使用頻率較低，因此當空間不足時，通常會被列入較優先的放生對象，不過若是高友好度或具特殊紀念價值的個體，仍建議保留。至於哪些皮克敏絕對不能放生？資深玩家強調，當月活動限定飾品、主力色高心皮克敏，以及元素菇常用的紅、黃、藍、白、岩石皮克敏都應優先保留。此外，提醒玩家替經常外出撿水果、執行探險任務的皮克敏改名，避免整理倉庫時誤放生重要成員。