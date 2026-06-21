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大樂透頭獎已連續12期摃龜，端午加開百萬獎金也持續，目前還有35組未開出，6月23日周二繼續加開，頭獎更上看3.6億元，也是今年最高頭獎總獎金。台灣彩券公司也透露，在已開的端午加碼百萬獎金中獎注數中，有近2成採用「包牌」方式，全國已有13個縣市開出百萬大獎，又以新北市開出最多。大樂透端午加碼「100組100萬元」活動自6月5日正式展開，截至6月16日累計開出60組100萬元，總中獎注數為65注，這65注中獎彩券中，有63%採用電腦選號，有19%的是採用包牌方式。此外，全國已有13個縣市開出端午加碼100萬元獎項，開出注數以新北市開出13注最高，高雄市開出12注第2，第3名則為各開出11注的台北市及台中市。不過，6月19日端午節開獎當天，大樂透頭獎又摃龜，百萬元獎項則再開出5組，也就是說，6月23日周二晚間將再度開獎的大樂透，不僅頭獎上看3.6億元，為今年最高頭獎之外，還有35組100萬元獎項會繼續加開，想要試手氣的人可把握同時對億元頭獎與加碼百萬獎的雙重中獎機會。