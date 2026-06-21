我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勒納爾是一位足智多謀的戰術家，他曾在2022年卡達世界盃率領沙烏地阿拉伯爆冷擊敗最終奪冠的阿根廷。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃F組小組賽第二輪，日本隊迎戰突尼西亞，除了場上戰況之外，突尼西亞場邊新任主帥勒納爾（Hervé Renard）也成為焦點。這位法國籍教頭外型搶眼，常以招牌白襯衫亮相，被外界封為「白襯衫魔術師」，但他的背景比外型更具故事性；勒納爾年輕時曾為了維持生計與延續執教夢想，長達8年每天凌晨3點起床擔任清潔工，後來一路闖進世界盃舞台，甚至在2022年卡達世界盃率領沙烏地阿拉伯爆冷擊敗梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷，如今又臨危接掌突尼西亞，試圖帶隊延續出線希望。現年57歲的勒納爾，不僅以深邃五官與狂野的「帥大叔」形象風靡球界，更是國際足壇著名的戰術大師。2018年俄羅斯世界盃，他帶領摩洛哥時就因這身代表的白襯衫穿搭引發話題；到了2022年卡達世界盃，他更率領沙烏地阿拉伯在小組賽爆出史詩級大冷門，硬生生擊敗了後來奪冠的阿根廷隊。勒納爾與日本隊的淵源也相當深厚。他在短暫執教過女子足球後，於2024年回鍋執掌沙烏地阿拉伯男足，並在2025年3月的賽事中與日本隊交手，雙方以0比0握手言和。雖然他在本屆世界盃開打前夕慘遭沙國解雇，但隨即被突尼西亞延攬。面對這場硬仗，勒納爾在賽前露出自信的微笑表示：「日本隊？我對他們暸若指掌，他們絕對是亞洲最強的隊伍。」同時，他也對突尼西亞的晉級之路喊話定調：「我們還有兩場比賽，只要生命還在，希望就永遠存在。」勒納爾的執教之路充滿了傳奇色彩與底層反撲的韌性。1998年，年僅29歲的他便黯然高掛球鞋退役。為了維持生計並延續在地方球隊的執教夢想，他曾有長達8年的時間，每天凌晨3點就得起床擔任清潔工。這段刻骨銘心的經歷，淬鍊出他帶兵時極具感染力與紀律的強悍風格。有趣的是，這位鐵血教頭也有著令人會心一笑的過往。2012年，他率領尚比亞國家隊勇奪非洲國家盃冠軍，成為該國的國民英雄。由於他每逢大賽必穿的「幸運白襯衫」形象實在太過深植人心，當時的尚比亞廠商甚至直接捧著合約找上門，邀請這位總教練親自出演「洗衣粉洗潔精」的電視廣告，成為足壇一段為人津津樂道的趣聞。