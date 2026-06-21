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▲MQ-9B海上衛士無人機。（圖／通用原子航空系統網站）

媒體今（21）日報導，為強化高空監偵能量，空軍對美軍購4架由通用原子系統公司製造的MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）高高空無人機。知情人士透露，首批MQ-9B近期已運抵台灣，目前正由原廠及軍方進行組裝與測試，後續將擇期進行飛行測試。川普政府2020年11月同意軍售4架偵察型MQ-9B無人機，連同國內設施工程與配合款，全案預算為217億餘元。本來預定2025年第3季交機2架，因中東戰事需求，我方已確定獲知交機期程還要再延宕，已改至2026、2027分2年逐批完成交貨。國防部在今年3月22日公開，國防部軍政副部長徐斯儉，在駐美國台北經濟文化代表處俞大㵢大使陪同下，於美西時間3月17日出席了中華民國空軍「MQ-9B高高空無人機」首批2架交機典禮。中央社報導，針對MQ-9B何時抵台，知情人士指出，MQ-9B已運抵台灣，目前正由原廠及軍方組裝、測試中，後續將擇期進行飛測。MQ-9是世上第一種專為長時間進行高空偵察任務而設計的武裝無人機，MQ-9B「海上衛士」無人機由通用原子系統公司（GeneralAtomics Aeronautical Systems Inc.）生產，是MQ-9無人機的海洋巡邏衍生型，針對海上情、監、偵能力進行強化，可執行反潛巡邏、搜索救援、視距外目標標定等任務，滯空時間將近40小時，比國軍現役P-3C反潛巡邏機約17個小時的滯空時間還長。空軍於民國115年度國防預算書中強調，為掌握共軍兵力異動與台海周邊海空動態，應籌建具長滯空、日、夜間全時段監偵能力的無人機系統，並具即時傳輸鏈路系統，有效偵獲影像，可即時回傳供研判運用，以滿足情報時效需求；另運用長滯空及具酬載彈藥能力等特點，高高空無人機系統可支援作戰並對敵嚇阻，破壞敵軍作戰節奏及行動，提升防衛作戰最大效益。俄烏戰爭之後，無人機需求大增，MQ-9系列的訂單也大增，除美國外，澳洲、印度、比利時、卡達與台灣都向美國提出採購需求。