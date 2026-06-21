印度主要芒果產區近期陷入「豐收卻不豐收」的困境。由於國際衝突衝擊出口、產季重疊，加上降雨引發品質問題，印度今年芒果批發價格大幅下跌，部分品種甚至低至每公斤0.05美元（約新台幣1.5元），不僅無法獲利，連採收、運輸等基本成本都難以回收，不少農民因此選擇放棄採收，甚至將採收好的芒果倒進垃圾場。
根據Fresh Plaza報導，卡納塔卡邦園藝部門資料顯示，今年印度當地芒果產量僅約正常年份的30%至40%，原本低產量應有助支撐價格，但市場行情卻持續低迷。當地盛產的Totapuri、Badami、Mallika、Rasapuri等品種價格全面下跌，其中Totapuri每公斤批發價僅約0.05美元，Sindhoora也僅約0.07美元。
位於戈拉爾（Kolar）的欽塔馬尼（Chintamani）與斯里尼瓦斯普爾（Srinivaspur）地區，占全邦約四成芒果產量，是當地最重要的產區之一。然而果農指出，每英畝果園每年生產成本約3萬至4萬盧比（約349至465美元），如今售價低迷，幾乎無法回收投資。
當地果農納吉雷迪（N. Nagireddy）表示：「今年連投入成本都拿不回來，許多農民恐怕將陷入債務危機，希望政府能正視果農面臨的困境。」
除了價格崩跌外，近期降雨也進一步衝擊果農收益。由於潮濕環境容易導致果實腐爛及病蟲害增加，不少農民擔心即使採收也難以出售。
產量過剩與外地需求疲軟
貿易商分析指出，價格下跌主要受到多重因素影響，包括國際衝突導致出口需求減弱，以及安得拉邦（Andhra Pradesh）、北方邦（Uttar Pradesh）等多個產區同時進入收穫季，造成市場供應集中。此外，天候不穩導致果實品質下降，也進一步壓抑市場價格。
類似情況也出現在泰米爾納德邦的丁迪古爾縣（Dindigul）。當地盛產Alphonso、Banganapalli、Imam Pasand、Sendhuram及Malgova等知名品種，今年產量較往年增加，但來自其他邦的需求卻明顯疲弱。
農民表示，當地芒果價格已從去年每公斤0.12至0.23美元，下滑至近期的0.06至0.12美元。部分品質較差的果實甚至僅能賣到0.05美元左右。由於價格持續探底，甚至有農民直接將採收後的芒果棄置於垃圾場，引發關注。
納坦（Natham）芒果銷售協會秘書拉賈（Y. Siddiq Raja）表示，由於降雨不足導致果實縮小、品質下降，加上價格持續下滑，目前不少農民已暫停出售芒果，希望等待市場回穩。
面對果農困境，當地園藝部門官員表示，已向政府提出補助方案，希望能比照去年提供種植獎勵金。丁迪古爾地區園藝局聯合局長德瓦拉吉（Devaraj）指出，相關提案已送交政府審議，期盼近期能有具體措施出爐。
果農則進一步呼籲政府建立科學化的最低支持價格（MSP）制度。當地果農拉梅什（Ramesh）表示，政府應立即制定芒果最低收購價格，至少確保農民能夠回收生產成本，避免辛苦一整年的收成最終血本無歸。
印度是全球最大的芒果生產國之一，但近年氣候異常、市場需求波動及出口不確定性日益增加，使果農收入面臨更大風險。若政府未及時介入協助，恐將對當地農業經濟與果農生計造成進一步衝擊。
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位於戈拉爾（Kolar）的欽塔馬尼（Chintamani）與斯里尼瓦斯普爾（Srinivaspur）地區，占全邦約四成芒果產量，是當地最重要的產區之一。然而果農指出，每英畝果園每年生產成本約3萬至4萬盧比（約349至465美元），如今售價低迷，幾乎無法回收投資。
當地果農納吉雷迪（N. Nagireddy）表示：「今年連投入成本都拿不回來，許多農民恐怕將陷入債務危機，希望政府能正視果農面臨的困境。」
除了價格崩跌外，近期降雨也進一步衝擊果農收益。由於潮濕環境容易導致果實腐爛及病蟲害增加，不少農民擔心即使採收也難以出售。
產量過剩與外地需求疲軟
貿易商分析指出，價格下跌主要受到多重因素影響，包括國際衝突導致出口需求減弱，以及安得拉邦（Andhra Pradesh）、北方邦（Uttar Pradesh）等多個產區同時進入收穫季，造成市場供應集中。此外，天候不穩導致果實品質下降，也進一步壓抑市場價格。
類似情況也出現在泰米爾納德邦的丁迪古爾縣（Dindigul）。當地盛產Alphonso、Banganapalli、Imam Pasand、Sendhuram及Malgova等知名品種，今年產量較往年增加，但來自其他邦的需求卻明顯疲弱。
農民表示，當地芒果價格已從去年每公斤0.12至0.23美元，下滑至近期的0.06至0.12美元。部分品質較差的果實甚至僅能賣到0.05美元左右。由於價格持續探底，甚至有農民直接將採收後的芒果棄置於垃圾場，引發關注。
納坦（Natham）芒果銷售協會秘書拉賈（Y. Siddiq Raja）表示，由於降雨不足導致果實縮小、品質下降，加上價格持續下滑，目前不少農民已暫停出售芒果，希望等待市場回穩。
面對果農困境，當地園藝部門官員表示，已向政府提出補助方案，希望能比照去年提供種植獎勵金。丁迪古爾地區園藝局聯合局長德瓦拉吉（Devaraj）指出，相關提案已送交政府審議，期盼近期能有具體措施出爐。
果農則進一步呼籲政府建立科學化的最低支持價格（MSP）制度。當地果農拉梅什（Ramesh）表示，政府應立即制定芒果最低收購價格，至少確保農民能夠回收生產成本，避免辛苦一整年的收成最終血本無歸。
印度是全球最大的芒果生產國之一，但近年氣候異常、市場需求波動及出口不確定性日益增加，使果農收入面臨更大風險。若政府未及時介入協助，恐將對當地農業經濟與果農生計造成進一步衝擊。