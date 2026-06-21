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金鏟拿反、「發小費」 動土典禮意外成焦點

地方議論再起 被指「熟悉的謝典霖回來了」

彰化縣議長謝典霖本月9日出席彰化縣警察局綜合行政大樓動土典禮時，因前一晚飲酒應酬酒意未退，接連出現致詞失言、認錯人、動土儀式金鏟拿反等脫序舉動，引發地方政壇熱議。事隔10天後，謝典霖昨晚在臉書公開致歉，坦言當天「狀態沒有拿捏好」，並自嘲「工作繼續拚，酒量……也要來重新檢討一下」。彰化縣警察局綜合行政大樓動土典禮當天冠蓋雲集，包括彰化縣長王惠美、警界高層、10多位縣議員，以及民防、義警等代表均到場見證。謝典霖身穿短T、牛仔褲現身，一上台便主動表示前一晚行程繁忙、喝酒到深夜，當眾坦承「昨晚喝多了」。未料接下來的種種表現讓現場來賓頻頻側目。謝典霖與地方人士互動時，將「民防大隊長」誤聽成「銀行大隊長」，還詢問對方「家裡是不是很有錢」，讓現場氣氛瞬間尷尬又好笑。最受矚目的，莫過於動土儀式的關鍵時刻。當所有貴賓依照慣例手握鏟柄、鐵片朝下拍大合照準備動土時，唯獨謝典霖將整支金鏟子拿反，鐵片直接朝向自己，鏟尖頂在脖子前，左手還比「YA」，與周遭眾人動作形成強烈對比。他還在現場發送義警每人100元禮券，地方人士事後戲稱彷彿是在酒店「發小費」，一連串無厘頭插曲讓原本莊嚴的動土典禮意外充滿話題，也迅速在彰化地方政壇與社群間傳開。有地方人士私下表示，謝典霖向來以酒量聞名，過去也曾因臉書發言直率引發爭議，此次「酒後失態」並不算太令人意外，只是發生在警察局重大建設動土場合，格外引人側目。謝典霖近年為爭取連任議長，一度積極經營穩健形象，尤其在胞姊、國民黨立委謝衣鳯曾有意角逐彰化縣長期間，更顯得相當低調謹慎。但地方政壇人士指出，隨著謝衣鳯最終因家族因素退出縣長選局，謝典霖似乎少了顧忌，過往率性作風又逐漸浮現。此次在公開場合的種種表現，也讓不少人直呼「熟悉的謝典霖回來了」。面對外界議論，謝典霖在沉澱10天後親上火線說明，昨（20）日晚間在臉書發文表示，前一晚跑完行程已是深夜，酒意尚未完全消退，隔天一早便出席警察局動土典禮，造成大家觀感不佳，對此深感抱歉。謝典霖表示，當天心裡只想著協助完成動土儀式，沒想到自己的狀態沒有拿捏好，不僅引起媒體關注，也讓許多關心他的人感到擔憂。身為議長，更應時刻注意自己的言行與形象，這次事件也給了自己一次重要提醒。最後，他以自嘲口吻寫下：「工作繼續拚，酒量……也要來重新檢討一下。」