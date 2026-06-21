針對中華郵政台北郵件處理中心（A7）遭爆疑似實施「禁坐令」，對此，中華郵政今（21）日表示，若有不當管理或言行情勢，將立即檢討改正，並強調並無強制站立或禁坐的規定。 我是廣告 請繼續往下閱讀 中華郵政說明，台北郵件處理中心掛號函件股作業區目前已配置適當座椅，供同仁依作業需求自行彈性使用。對於部分同仁反映的站立作業負荷及職業健康疑慮，深感關切。 若有主管因效率因素，要求同仁站立作業，中華郵政強調，將請該主管落實雙向溝通，建立互信與共識，避免誤解，並強化職業安全衛生管理，確保同仁在健康安全的環境下工作。 相關新聞 台電虧損看上中華郵政儲金 王國材喊非首見、資金轉定存八大行庫竹南郵局司機被砍身亡 中華郵政董座上香弔唁、籲司法速偵辦嚴懲戴安全帽、口罩領錢當心！中華郵政車手熱點ATM試辦臉部遮蔽示警海大500封升學成績單延誤寄送 中華郵政：機器分揀失誤 顏真真編輯記者從平面媒體、雜誌主編再到網路媒體，擁有超過20年財稅金融採訪資歷，不僅見證過國內卡債風暴、本土金融危機、全球金融海嘯，還有台灣金融發展過程，從多次金融改革到金融整併，甚至台灣史上首次金控整併。面對薪...作品集 中華郵政台北郵件處理中心禁坐令郵局A7職業安全衛生管理