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針對中華郵政台北郵件處理中心（A7）遭爆疑似實施「禁坐令」，對此，中華郵政今（21）日表示，若有不當管理或言行情勢，將立即檢討改正，並強調並無強制站立或禁坐的規定。中華郵政說明，台北郵件處理中心掛號函件股作業區目前已配置適當座椅，供同仁依作業需求自行彈性使用。對於部分同仁反映的站立作業負荷及職業健康疑慮，深感關切。若有主管因效率因素，要求同仁站立作業，中華郵政強調，將請該主管落實雙向溝通，建立互信與共識，避免誤解，並強化職業安全衛生管理，確保同仁在健康安全的環境下工作。