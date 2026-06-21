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▲勒納爾是一位足智多謀的戰術家，他曾在2022年卡達世界盃率領沙烏地阿拉伯爆冷擊敗最終奪冠的阿根廷。（圖／路透／達志影像）

▲伊東純也頂替受傷的久保建英先發，結果不僅有進球紀錄，全場撕咬突尼西亞陣容，在場上存在感十足，日本主帥森保一神調度成為本戰獲勝關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃分組賽F組第二輪於今（21）日在墨西哥火熱開踢。賽前被譽為亞洲最大希望的日本男足，此役終場以4：0血洗非洲勁旅突尼西亞。這場史詩級的大勝不僅讓日本隊刷新多項隊史紀錄，也直接宣告吞下2連敗的突尼西亞提前遭到淘汰。賽後，突尼西亞當地媒體陷入集體絕望，悲痛直呼：「這屆世界盃對突尼西亞來說，簡直是一場惡夢。」反觀日本，瑞典傳奇前鋒伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimović）賽後受訪時甚至直言：「人們該停止稱呼日本隊為黑馬了，他們現在是真正的奪冠競爭者。」突尼西亞開賽僅4分鐘防線便失守，上半場第31分鐘再失一球；下半場易邊再戰依舊無法組織起有效反擊，反倒被日本隊再灌進2球。最終突尼西亞以0：4慘遭日本隊血洗，在小組賽苦吞2連敗、積分掛零，成為本屆世界盃首波確定提前遭到淘汰的球隊。慘遭日本隊全面輾壓後，突尼西亞國內哀鴻遍野。當地知名足球專業網站《Kawarji》在賽後隨即以「突尼西亞向日本屈辱稱臣、悲慘出局」為題進行報導。報導中直言不諱地批評，球隊在攻守兩端徹底失衡，即便是迎來了執教經驗豐富的勒納爾（Hervé Renard）也完全無濟於事。全場甚至被逼到「0射正」，表現令人大失所望，更在文中悲痛表示：「2026年的世界盃，對突尼西亞足球而言，正在變成一場徹頭徹尾的惡夢。」相較於突尼西亞的崩潰，日本男足這場大勝則徹底震撼了國際足壇。瑞典傳奇前鋒伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimović）賽後接受採訪時，對藍武士全方位輾壓對手的表現給予了最高規格的激讚。「人們必須停止稱呼日本隊為黑馬了。當你一次又一次踢出這種等級的比賽時，你已經不再是驚喜，而是真正的奪冠熱門。」伊布正色道：「在世界盃賽場上贏4：0絕對不是常態，你不可能平白無故摧毀一支球隊。你必須擁有實力、組織能力、自信，以及完全清楚自己在做什麼的球員。」伊布更進一步分析，日本隊最恐怖的是那種「強者心態」：「最讓我印象深刻的是他們的踢球方式。沒有恐懼、沒有猶豫、更沒有對傳統名門的盲目崇拜。最可怕的是，即使踢到3：0、4：0，他們看起來依舊不滿足，瘋狂逼搶、奔跑。如果我是其他傳統豪強，看到這場比賽我會非常恐懼。任何在淘汰賽抽到日本隊的球隊，絕對笑不出來。」