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🟡本文重點摘要

📍2026世界盃6/22比利時VS伊朗基本資訊

📍世界盃G組戰績一覽

📍比利時VS伊朗戰力分析

📍比利時VS伊朗預計先發名單與傷兵名單

📍比利時VS伊朗之戰結果預測

📍2026世界盃比利時國家隊球員名單

📍2026世界盃伊朗國家隊球員名單

📍2026世界盃G組賽程表

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

📍2026 FIFA 世界盃各階段賽程時間與舉辦地點

▲2026年世界盃F組第2輪次6月21日開踢，日本交手突尼西亞。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/22比利時VS伊朗基本資訊

項目 內容 對戰組合 🇧🇪 比利時 vs 伊朗 🇮🇷 開踢時間 台灣時間2026年6月22日 凌晨3點 比賽場地 洛杉磯SoFi體育場 所屬組別 小組賽G組（第2輪） 首戰戰績 比利時首戰1：1逼平埃及、伊朗首戰2：2踢平紐西蘭 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看

世界盃G組戰績一覽

排名 球隊 賽 勝 和 負 得失球差 積分 1 紐西蘭 1 0 1 0 0 1 2 伊朗 1 0 1 0 0 1 3 比利時 1 0 1 0 0 1 4 埃及 1 0 1 0 0 1

比利時VS伊朗戰力分析

🇧🇪比利時：盧卡庫回歸先發定江山

▲首戰對陣埃及時，比利時在缺乏前場支點的情況下進攻顯得滯礙難行，這也是為何盧卡庫（Romelu Lukaku）重回先發至關重要。（圖／美聯社／達志影像）

🇮🇷伊朗：塔雷米肩負絕殺重任

▲伊朗的進攻命脈完全維繫在當家球星塔雷米（Mehdi Taremi）身上。（圖／美聯社／達志影像）

比利時VS伊朗預計先發名單與傷兵名單

🇧🇪比利時／陣形：4-2-3-1

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🇮🇷伊朗／陣形：4-4-2

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比利時VS伊朗之戰結果預測

最終預估比分：比利時以2：1險勝伊朗

▲2026年世界盃G組，伊朗身為亞洲頂級強權，球風一向以強，進攻端依賴塔雷米（Mehdi Taremi）進行前場支點策應。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃比利時國家隊球員名單

位置 球員 GK 蒂博・庫爾圖瓦（Thibaut Courtois／Real Madrid）、森尼・拉門斯（Senne Lammens／Manchester United）、麥克・彭德斯（Mike Penders／Strasbourg） DF 提摩西・卡斯塔涅（Timothy Castagne／Fulham）、澤諾・德巴斯特（Zeno Debast／Sporting CP）、馬克西姆・德凱佩爾（Maxim De Cuyper／Brighton）、科尼・德溫特（Koni De Winter／AC Milan）、布蘭登・梅赫勒（Brandon Mechele／Club Brugge）、托馬斯・穆尼耶（Thomas Meunier／Lille）、納坦・恩戈伊（Nathan Ngoy／Lille）、華金・塞斯（Joaquin Seys／Club Brugge）、亞瑟・蒂亞特（Arthur Theate／Eintracht Frankfurt） MF 凱文・德布勞內（Kevin De Bruyne／Napoli）、阿馬杜・奧納納（Amadou Onana／Aston Villa）、尼可拉斯・拉斯金（Nicolas Raskin／Rangers）、尤里・蒂勒曼斯（Youri Tielemans／Aston Villa）、漢斯・范納肯（Hans Vanaken／Club Brugge）、阿克塞爾・維特塞爾（Axel Witsel／Girona） FW 查爾斯・德凱特拉雷（Charles De Ketelaere／Atalanta）、傑瑞米・多庫（Jeremy Doku／Manchester City）、馬蒂亞斯・費南德斯・帕爾多（Matias Fernandez Pardo／Lille）、羅梅盧・盧卡庫（Romelu Lukaku／Napoli）、多迪・盧克巴基奧（Dodi Lukebakio／Benfica）、迪亞哥・莫雷拉（Diego Moreira／Strasbourg）、亞歷克西斯・薩勒馬科爾斯（Alexis Saelemaekers／AC Milan）、李安德羅・特羅薩德（Leandro Trossard／Arsenal） 2026世界盃伊朗國家隊球員名單



位置 球員（中文名） 英文名 球會 GK 貝蘭萬德 Alireza Beiranvand Tractor GK 尼亞茲曼德 Payam Niazmand Persepolis GK 侯賽尼 Hossein Hosseini Sepahan DF 哈伊薩菲 Ehsan Hajsafi Sepahan DF 米拉德・穆罕默迪 Milad Mohammadi Persepolis DF 內馬蒂 Ali Nemati Foolad DF 哈利勒扎德 Shojae Khalilzadeh Tractor DF 卡納尼扎德甘 Hossein Kanaanizadegan Persepolis DF 艾里 Danial Eiri Malavan DF 雷扎伊安 Ramin Rezaeian Foolad DF 哈爾達尼 Saleh Hardani Esteghlal MF 戈多斯 Saman Ghoddos Kalba MF 埃扎托拉希 Saeid Ezatolahi Shabab Al-Ahli MF 戈爾巴尼 Mohammad Ghorbani Al-Wahda MF 切什米 Rouzbeh Cheshmi Esteghlal MF 拉扎吉尼亞 Amirmohammad Razzaghinia Esteghlal MF 莫赫比 Mohammad Mohebi Rostov MF 托拉比 Mehdi Torabi Tractor MF 加耶迪 Mehdi Ghayedi Al-Nasr MF 賈漢巴赫什 Alireza Jahanbakhsh Dender MF 尤塞菲 Aria Yousefi Sepahan FW 塔雷米 Mehdi Taremi Olympiacos FW 侯賽因扎德 Amirhossein Hosseinzadeh Tractor FW 阿里普爾 Ali Alipour Persepolis FW 莫甘盧 Shahriyar Moghanlou Kalba FW 達爾加希 Dennis Dargahi Standard Liège 2026世界盃G組賽程表



輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月16日 凌晨03：00 比利時vs埃及 流明球場／西雅圖 6月16日 早上09：00 伊朗vs紐西蘭 SoFi體育場／洛杉磯 第2輪 6月22日 凌晨03：00 比利時vs伊朗 SoFi體育場／洛杉磯 6月22日 早上09：00 紐西蘭vs埃及 英屬哥倫比亞體育館／溫哥華 第3輪 6月27日 早上11：00 紐西蘭vs比利時 英屬哥倫比亞體育館／溫哥華 6月27日 早上11：00 埃及vs伊朗 流明球場／西雅圖 台灣2026世界盃轉播平台總整理 轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想看精華片段者

2026年世界盃G組次輪陷入大混戰，首戰與埃及握手言和的「紅魔鬼」比利時，將在洛杉磯SoFi體育場對決伊朗。由於G組首輪全數踢平、目前4隊積分完全相同，這場對決形同晉級的關鍵生死戰。《NOWNEWS》為讀者整理G組大混戰的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。比利時此役勢必將長時間掌控球權，戰術核心將圍繞在傳球大師德布勞內（Kevin De Bruyne）身上，期望透過他的穿針引線，結合杜庫（Jeremy Doku）與特羅薩德（Leandro Trossard）在兩翼的盤帶，徹底撕裂對手。首戰對陣埃及時，比利時在缺乏前場支點的情況下進攻顯得滯礙難行，這也是為何盧卡庫（Romelu Lukaku）重回先發至關重要。盧卡庫不僅能在禁區內強力牽制伊朗中後衛，更能大幅提升對進攻傳中的制空威脅。不過，在邊後衛大幅壓上助攻的同時，紅魔鬼必須保持耐性，謹防全線推高後被伊朗打穿身後的防守反擊。實力略遜一籌的伊朗高機率會主動放棄控球權，預計擺出招牌的低位防守，壓縮中路防線，並伺機發動致命的反擊。總教練加萊諾伊（Amir Ghalenoei）麾下的伊朗非常擅長長時間的防守拉鋸戰，他們將利用強悍的身體對抗，試圖將比賽拖入最後20分鐘，進而將晉級壓力全數甩給久攻不下的比利時。伊朗的進攻命脈完全維繫在當家球星塔雷米（Mehdi Taremi）身上。由於比利時主力後衛德巴斯特（Zeno Debast）缺陣，頂替上陣的梅切萊（Brandon Mechele）與恩戈伊（Nathan Ngoy）中後衛組合相對缺乏大賽經驗，一旦伊朗能透過反擊讓塔雷米在禁區前沿形成一對一孤立突破，隨時可能一腳引爆冷門。德巴斯特（Zeno Koen Debast）腿傷缺席小組賽蒂博・庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）；托馬斯・穆尼耶（Thomas Meunier）、布蘭登・梅赫勒（Brandon Mechele）、內森・恩戈伊（Nathan Ngoy）、馬克西姆・德奎佩爾（Maxim De Cuyper）；阿馬杜・奧納納（Amadou Onana）、尤里・蒂勒曼斯（Youri Tielemans）、亞歷克西斯・薩勒馬克爾斯（Alexis Saelemaekers）、凱文・德布勞內（Kevin De Bruyne）、萊安德羅・特羅薩德（Leandro Trossard）；夏爾・德凱特拉雷（Charles De Ketelaere）。伊朗中場遭遇傷兵潮，主力古多斯（Saman Ghoddos）因踝傷將在賽前決定是否帶傷先發，而板凳戰力切什米（Roozbeh Cheshmi）則因大腿後側拉傷預計不會上場。阿利雷薩・貝蘭萬德（Alireza Beiranvand）；拉明・雷扎伊安（Ramin Rezaeian）、紹賈・哈利勒扎德（Shoja Khalilzadeh）、阿里・內馬蒂（Ali Nemati）、米拉德・穆罕默迪（Milad Mohammadi）；穆罕默德・莫赫比（Mohammad Mohebi）、賽義德・埃扎托拉希（Saeid Ezatolahi）、薩曼・古多斯（Saman Ghoddos）、阿里亞・尤塞菲（Aria Yousefi）；沙赫里亞爾・莫加諾盧（Shahriyar Moghanlou）、梅赫迪・塔雷米（Mehdi Taremi）。隨著盧卡庫回歸先發，紅魔鬼將擁有比首戰對埃及時更強的進攻火力。雖然紀律嚴明的伊朗勢必會用招牌的低位防守將比賽拖入苦戰，甚至不排除演變成一場沉悶、低比分的防守拉鋸戰，但比利時球星的個人天賦與進攻質量的優勢，最終仍將成為撕裂伊朗防線的關鍵武器。