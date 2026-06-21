2026年世界盃G組次輪陷入大混戰，首戰與埃及握手言和的「紅魔鬼」比利時，將在洛杉磯SoFi體育場對決伊朗。由於G組首輪全數踢平、目前4隊積分完全相同，這場對決形同晉級的關鍵生死戰。《NOWNEWS》為讀者整理G組大混戰的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/22比利時VS伊朗基本資訊
📍世界盃G組戰績一覽
📍比利時VS伊朗戰力分析
📍比利時VS伊朗預計先發名單與傷兵名單
📍比利時VS伊朗之戰結果預測
📍2026世界盃比利時國家隊球員名單
📍2026世界盃伊朗國家隊球員名單
📍2026世界盃G組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍2026 FIFA 世界盃各階段賽程時間與舉辦地點
2026世界盃6/22比利時VS伊朗基本資訊
世界盃G組戰績一覽
比利時VS伊朗戰力分析
🇧🇪比利時：盧卡庫回歸先發定江山
比利時此役勢必將長時間掌控球權，戰術核心將圍繞在傳球大師德布勞內（Kevin De Bruyne）身上，期望透過他的穿針引線，結合杜庫（Jeremy Doku）與特羅薩德（Leandro Trossard）在兩翼的盤帶，徹底撕裂對手。
首戰對陣埃及時，比利時在缺乏前場支點的情況下進攻顯得滯礙難行，這也是為何盧卡庫（Romelu Lukaku）重回先發至關重要。盧卡庫不僅能在禁區內強力牽制伊朗中後衛，更能大幅提升對進攻傳中的制空威脅。不過，在邊後衛大幅壓上助攻的同時，紅魔鬼必須保持耐性，謹防全線推高後被伊朗打穿身後的防守反擊。
🇮🇷伊朗：塔雷米肩負絕殺重任
實力略遜一籌的伊朗高機率會主動放棄控球權，預計擺出招牌的低位防守，壓縮中路防線，並伺機發動致命的反擊。總教練加萊諾伊（Amir Ghalenoei）麾下的伊朗非常擅長長時間的防守拉鋸戰，他們將利用強悍的身體對抗，試圖將比賽拖入最後20分鐘，進而將晉級壓力全數甩給久攻不下的比利時。
伊朗的進攻命脈完全維繫在當家球星塔雷米（Mehdi Taremi）身上。由於比利時主力後衛德巴斯特（Zeno Debast）缺陣，頂替上陣的梅切萊（Brandon Mechele）與恩戈伊（Nathan Ngoy）中後衛組合相對缺乏大賽經驗，一旦伊朗能透過反擊讓塔雷米在禁區前沿形成一對一孤立突破，隨時可能一腳引爆冷門。
比利時VS伊朗預計先發名單與傷兵名單
🇧🇪比利時／陣形：4-2-3-1
📍傷兵名單：德巴斯特（Zeno Koen Debast）腿傷缺席小組賽
📍預測先發：蒂博・庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）；托馬斯・穆尼耶（Thomas Meunier）、布蘭登・梅赫勒（Brandon Mechele）、內森・恩戈伊（Nathan Ngoy）、馬克西姆・德奎佩爾（Maxim De Cuyper）；阿馬杜・奧納納（Amadou Onana）、尤里・蒂勒曼斯（Youri Tielemans）、亞歷克西斯・薩勒馬克爾斯（Alexis Saelemaekers）、凱文・德布勞內（Kevin De Bruyne）、萊安德羅・特羅薩德（Leandro Trossard）；夏爾・德凱特拉雷（Charles De Ketelaere）。
🇮🇷伊朗／陣形：4-4-2
📍傷兵名單：伊朗中場遭遇傷兵潮，主力古多斯（Saman Ghoddos）因踝傷將在賽前決定是否帶傷先發，而板凳戰力切什米（Roozbeh Cheshmi）則因大腿後側拉傷預計不會上場。
📍預測先發：阿利雷薩・貝蘭萬德（Alireza Beiranvand）；拉明・雷扎伊安（Ramin Rezaeian）、紹賈・哈利勒扎德（Shoja Khalilzadeh）、阿里・內馬蒂（Ali Nemati）、米拉德・穆罕默迪（Milad Mohammadi）；穆罕默德・莫赫比（Mohammad Mohebi）、賽義德・埃扎托拉希（Saeid Ezatolahi）、薩曼・古多斯（Saman Ghoddos）、阿里亞・尤塞菲（Aria Yousefi）；沙赫里亞爾・莫加諾盧（Shahriyar Moghanlou）、梅赫迪・塔雷米（Mehdi Taremi）。
比利時VS伊朗之戰結果預測
隨著盧卡庫回歸先發，紅魔鬼將擁有比首戰對埃及時更強的進攻火力。雖然紀律嚴明的伊朗勢必會用招牌的低位防守將比賽拖入苦戰，甚至不排除演變成一場沉悶、低比分的防守拉鋸戰，但比利時球星的個人天賦與進攻質量的優勢，最終仍將成為撕裂伊朗防線的關鍵武器。
最終預估比分：比利時以2：1險勝伊朗
2026世界盃比利時國家隊球員名單
2026世界盃伊朗國家隊球員名單
2026世界盃G組賽程表
台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃6/22比利時VS伊朗基本資訊
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📍比利時VS伊朗預計先發名單與傷兵名單
📍比利時VS伊朗之戰結果預測
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📍2026 FIFA 世界盃各階段賽程時間與舉辦地點
|項目
|內容
|對戰組合
|🇧🇪 比利時 vs 伊朗 🇮🇷
|開踢時間
|台灣時間2026年6月22日 凌晨3點
|比賽場地
|洛杉磯SoFi體育場
|所屬組別
|小組賽G組（第2輪）
|首戰戰績
|比利時首戰1：1逼平埃及、伊朗首戰2：2踢平紐西蘭
|轉播資訊
|台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看
|排名
|球隊
|賽
|勝
|和
|負
|得失球差
|積分
|1
|紐西蘭
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|伊朗
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|3
|比利時
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|4
|埃及
|1
|0
|1
|0
|0
|1
🇧🇪比利時：盧卡庫回歸先發定江山
比利時此役勢必將長時間掌控球權，戰術核心將圍繞在傳球大師德布勞內（Kevin De Bruyne）身上，期望透過他的穿針引線，結合杜庫（Jeremy Doku）與特羅薩德（Leandro Trossard）在兩翼的盤帶，徹底撕裂對手。
首戰對陣埃及時，比利時在缺乏前場支點的情況下進攻顯得滯礙難行，這也是為何盧卡庫（Romelu Lukaku）重回先發至關重要。盧卡庫不僅能在禁區內強力牽制伊朗中後衛，更能大幅提升對進攻傳中的制空威脅。不過，在邊後衛大幅壓上助攻的同時，紅魔鬼必須保持耐性，謹防全線推高後被伊朗打穿身後的防守反擊。
實力略遜一籌的伊朗高機率會主動放棄控球權，預計擺出招牌的低位防守，壓縮中路防線，並伺機發動致命的反擊。總教練加萊諾伊（Amir Ghalenoei）麾下的伊朗非常擅長長時間的防守拉鋸戰，他們將利用強悍的身體對抗，試圖將比賽拖入最後20分鐘，進而將晉級壓力全數甩給久攻不下的比利時。
伊朗的進攻命脈完全維繫在當家球星塔雷米（Mehdi Taremi）身上。由於比利時主力後衛德巴斯特（Zeno Debast）缺陣，頂替上陣的梅切萊（Brandon Mechele）與恩戈伊（Nathan Ngoy）中後衛組合相對缺乏大賽經驗，一旦伊朗能透過反擊讓塔雷米在禁區前沿形成一對一孤立突破，隨時可能一腳引爆冷門。
🇧🇪比利時／陣形：4-2-3-1
📍傷兵名單：德巴斯特（Zeno Koen Debast）腿傷缺席小組賽
📍預測先發：蒂博・庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）；托馬斯・穆尼耶（Thomas Meunier）、布蘭登・梅赫勒（Brandon Mechele）、內森・恩戈伊（Nathan Ngoy）、馬克西姆・德奎佩爾（Maxim De Cuyper）；阿馬杜・奧納納（Amadou Onana）、尤里・蒂勒曼斯（Youri Tielemans）、亞歷克西斯・薩勒馬克爾斯（Alexis Saelemaekers）、凱文・德布勞內（Kevin De Bruyne）、萊安德羅・特羅薩德（Leandro Trossard）；夏爾・德凱特拉雷（Charles De Ketelaere）。
🇮🇷伊朗／陣形：4-4-2
📍傷兵名單：伊朗中場遭遇傷兵潮，主力古多斯（Saman Ghoddos）因踝傷將在賽前決定是否帶傷先發，而板凳戰力切什米（Roozbeh Cheshmi）則因大腿後側拉傷預計不會上場。
📍預測先發：阿利雷薩・貝蘭萬德（Alireza Beiranvand）；拉明・雷扎伊安（Ramin Rezaeian）、紹賈・哈利勒扎德（Shoja Khalilzadeh）、阿里・內馬蒂（Ali Nemati）、米拉德・穆罕默迪（Milad Mohammadi）；穆罕默德・莫赫比（Mohammad Mohebi）、賽義德・埃扎托拉希（Saeid Ezatolahi）、薩曼・古多斯（Saman Ghoddos）、阿里亞・尤塞菲（Aria Yousefi）；沙赫里亞爾・莫加諾盧（Shahriyar Moghanlou）、梅赫迪・塔雷米（Mehdi Taremi）。
比利時VS伊朗之戰結果預測
隨著盧卡庫回歸先發，紅魔鬼將擁有比首戰對埃及時更強的進攻火力。雖然紀律嚴明的伊朗勢必會用招牌的低位防守將比賽拖入苦戰，甚至不排除演變成一場沉悶、低比分的防守拉鋸戰，但比利時球星的個人天賦與進攻質量的優勢，最終仍將成為撕裂伊朗防線的關鍵武器。
最終預估比分：比利時以2：1險勝伊朗
|位置
|球員
|GK
|蒂博・庫爾圖瓦（Thibaut Courtois／Real Madrid）、森尼・拉門斯（Senne Lammens／Manchester United）、麥克・彭德斯（Mike Penders／Strasbourg）
|DF
|提摩西・卡斯塔涅（Timothy Castagne／Fulham）、澤諾・德巴斯特（Zeno Debast／Sporting CP）、馬克西姆・德凱佩爾（Maxim De Cuyper／Brighton）、科尼・德溫特（Koni De Winter／AC Milan）、布蘭登・梅赫勒（Brandon Mechele／Club Brugge）、托馬斯・穆尼耶（Thomas Meunier／Lille）、納坦・恩戈伊（Nathan Ngoy／Lille）、華金・塞斯（Joaquin Seys／Club Brugge）、亞瑟・蒂亞特（Arthur Theate／Eintracht Frankfurt）
|MF
|凱文・德布勞內（Kevin De Bruyne／Napoli）、阿馬杜・奧納納（Amadou Onana／Aston Villa）、尼可拉斯・拉斯金（Nicolas Raskin／Rangers）、尤里・蒂勒曼斯（Youri Tielemans／Aston Villa）、漢斯・范納肯（Hans Vanaken／Club Brugge）、阿克塞爾・維特塞爾（Axel Witsel／Girona）
|FW
|查爾斯・德凱特拉雷（Charles De Ketelaere／Atalanta）、傑瑞米・多庫（Jeremy Doku／Manchester City）、馬蒂亞斯・費南德斯・帕爾多（Matias Fernandez Pardo／Lille）、羅梅盧・盧卡庫（Romelu Lukaku／Napoli）、多迪・盧克巴基奧（Dodi Lukebakio／Benfica）、迪亞哥・莫雷拉（Diego Moreira／Strasbourg）、亞歷克西斯・薩勒馬科爾斯（Alexis Saelemaekers／AC Milan）、李安德羅・特羅薩德（Leandro Trossard／Arsenal）
|位置
|球員（中文名）
|英文名
|球會
|GK
|貝蘭萬德
|Alireza Beiranvand
|Tractor
|GK
|尼亞茲曼德
|Payam Niazmand
|Persepolis
|GK
|侯賽尼
|Hossein Hosseini
|Sepahan
|DF
|哈伊薩菲
|Ehsan Hajsafi
|Sepahan
|DF
|米拉德・穆罕默迪
|Milad Mohammadi
|Persepolis
|DF
|內馬蒂
|Ali Nemati
|Foolad
|DF
|哈利勒扎德
|Shojae Khalilzadeh
|Tractor
|DF
|卡納尼扎德甘
|Hossein Kanaanizadegan
|Persepolis
|DF
|艾里
|Danial Eiri
|Malavan
|DF
|雷扎伊安
|Ramin Rezaeian
|Foolad
|DF
|哈爾達尼
|Saleh Hardani
|Esteghlal
|MF
|戈多斯
|Saman Ghoddos
|Kalba
|MF
|埃扎托拉希
|Saeid Ezatolahi
|Shabab Al-Ahli
|MF
|戈爾巴尼
|Mohammad Ghorbani
|Al-Wahda
|MF
|切什米
|Rouzbeh Cheshmi
|Esteghlal
|MF
|拉扎吉尼亞
|Amirmohammad Razzaghinia
|Esteghlal
|MF
|莫赫比
|Mohammad Mohebi
|Rostov
|MF
|托拉比
|Mehdi Torabi
|Tractor
|MF
|加耶迪
|Mehdi Ghayedi
|Al-Nasr
|MF
|賈漢巴赫什
|Alireza Jahanbakhsh
|Dender
|MF
|尤塞菲
|Aria Yousefi
|Sepahan
|FW
|塔雷米
|Mehdi Taremi
|Olympiacos
|FW
|侯賽因扎德
|Amirhossein Hosseinzadeh
|Tractor
|FW
|阿里普爾
|Ali Alipour
|Persepolis
|FW
|莫甘盧
|Shahriyar Moghanlou
|Kalba
|FW
|達爾加希
|Dennis Dargahi
|Standard Liège
|輪次
|日期（台灣時間）
|時間
|對戰組合
|比賽球場／城市
|第1輪
|6月16日
|凌晨03：00
|比利時vs埃及
|流明球場／西雅圖
|6月16日
|早上09：00
|伊朗vs紐西蘭
|SoFi體育場／洛杉磯
|第2輪
|6月22日
|凌晨03：00
|比利時vs伊朗
|SoFi體育場／洛杉磯
|6月22日
|早上09：00
|紐西蘭vs埃及
|英屬哥倫比亞體育館／溫哥華
|第3輪
|6月27日
|早上11：00
|紐西蘭vs比利時
|英屬哥倫比亞體育館／溫哥華
|6月27日
|早上11：00
|埃及vs伊朗
|流明球場／西雅圖
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
|零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費
|家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人
|東森
|有線電視
|部分關鍵場次
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|精華、花絮、重播
|官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮
|數據控、無法追直播想看精華片段者
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