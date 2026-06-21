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預期行程屢碰壁 林濁水提數據質疑訪美成效

國際與中國官媒皆冷淡 回台態度轉變引關注

國民黨主席鄭麗文日前駁斥遭美方降級接待的傳聞，並於專訪中強調訪美成果「超出預期」，表示國民黨已與美方建立全新溝通管道。對此，前立委林濁水狠酸，鄭麗文出發前高調宣稱不排除會見川普，結果連主任級官員都見不到，國際大媒體也未予報導，甚至連先前密集報導其訪中行程的中國官媒《人民日報》與《新華網》都全面封鎖其訪美消息，確實是「超乎預期的超乎預期」。林濁水發文指出，鄭麗文抵達美國時曾高調表示自己見過習近平，否則不會有人當她一回事。然而，國民黨內部的資深知美人士卻透露，正是因為她先會見了習近平，導致她赴美後連白宮旁的愛森豪大樓都無法進入，情況令人意外。此外，針對鄭麗文稱其原計畫說服川普政府將「第一島鏈」轉變為繁榮和平之鏈，林濁水表示，美國國會卻在她回台後沒幾天，便在通過的授權法中硬是增列了「第一島鏈安全合作倡議」。對於鄭麗文宣稱因民進黨側翼遊說議員不要與其見面，導致最終僅會晤10位議員的說法，前國民黨駐美人士則認為並無此事。林濁水進一步指出，鄭麗文原本預期會獲得國際媒體的高度重視，結果過程中大型媒體完全沒有報導，部分媒體甚至清一色給予負面評價，形容其不是天真就是遭到冰凍。其中最嚴重的挫折，莫過於曾大篇幅報導她訪中行程的中國兩大官媒——《人民日報》與《新華網》，此次對她的訪美消息採取了全面封鎖的態度。林濁水最後提到，鄭麗文本來信心滿滿，認為可以說服美方自己阻擋國防預算的立場是正確的，但她返台後卻主動表示要補提無人機採購條例，前後態度的轉變，無疑證明了這趟行程確實極度「超乎預期」。