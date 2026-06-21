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▲601個咖啡濾網藏毒粉！日本機場逮喪屍煙彈走私客（圖／路透社／達志影像）

「喪屍煙彈」毒品在亞洲多國持續延燒。日本一名50多歲男子涉嫌從馬來西亞走私俗稱「喪屍煙彈」的「依托咪酯」類毒品粉末，19日在千葉縣成田機場被警方逮捕，案情曝光震驚社會。值得注意的是，台灣近期也針對同類毒品大幅修法，未來製造、運輸、販賣最重可判死刑，顯示這類新興毒品已成為跨國共同打擊的目標。據日本朝日電視台報導，這名嫌犯名為小出正義，是現居群馬縣高崎市的無業男子。警方指出，小出正義的行李箱內塞滿印有咖啡杯圖案的袋子，警方打開後赫然發現，「依托咪酯」白色粉末竟被分裝在601個咖啡濾網中，手法相當隱密。對此，小出正義否認犯行，辯稱自己是「受朋友所託才帶過來，並不知道裡面裝的是違法藥物」。依托咪酯為日本列管的指定藥物，近年遭不法分子混入電子煙產品中販售，吸食後會出現四肢抽搐、行走不穩，甚至呈現「喪屍」般遊走的失控狀態，因而得名「喪屍煙彈」，已成為國際關注的新型濫用藥物。目前日本警方懷疑案件背後有國際走私組織涉入，正朝這個方向持續偵辦。事實上，「喪屍煙彈」氾濫問題並非日本獨有，台灣近年同樣深受其害，甚至已多次修法加重刑責。依托咪酯在台灣自2024年8月起列為第三級毒品，同年11月迅速升級為第二級毒品，到了2026年6月，行政院更進一步拍板將其改列為，與海洛因、嗎啡、古柯鹼同等級看待。根據《毒品危害防制條例》規定，依托咪酯一旦正式改列第一級毒品，未來只要製造、運輸、販賣，最重可處；意圖販賣而持有者，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑；以強暴、脅迫等非法方式使人施用者，同樣可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，刑度之重，創下這款新興毒品列管以來的最高紀錄。台灣會如此大動作修法，與近年依托咪酯毒駕事故頻傳、釀成多起重大死傷有關。其中新北市一名25歲黃姓男子吸食含依托咪酯電子煙彈後，駕車逆向撞死當地一名28歲巡邏員警，震驚社會，也加速政府重懲決心。行政院長卓榮泰更宣布「源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕」三大策略共14項具體作為，包括唾液快篩入法、毒駕致死終身吊銷駕照、加強邊境查緝電子煙等，盼從源頭杜絕悲劇重演。從日本成田機場查獲的601個咖啡濾網毒品案，到台灣近年連環修法重懲，都凸顯「喪屍煙彈」已不再是單一國家的治安問題，而是牽涉跨境走私網絡的區域性毒品威脅。隨著各國陸續祭出重刑因應，這類新興毒品的國際查緝力道，預料將持續升溫。