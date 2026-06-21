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中國網友翻牆貶台北為「三線城市」 航拍影片引發論戰

黃暐瀚轉發直球對決！萬名網友點讚力挺

社群平台 Threads 日前一則關於兩岸城市發展的貼文引發熱烈討論。一名中國網友貼出重慶的航拍影片，並宣稱「重慶遠遠超越台北10年以上」，此番言論隨即挑起網友敏感神經。資深媒體人黃暐瀚轉發貼文直接回「關台灣屁事？」，一句話便吸引破萬名網友點讚認同。本月20日，一名中國網友以簡體字在 Threads 上發文，並附上一段源自抖音的重慶航拍影片，宣稱重慶的發展已「遠遠超越台北10年以上」。該名網友更在貼文中將重慶歸類為「一線城市」，並將台北與高雄分別貶低為「三線城市」與「五線城市」，引發網路熱議。針對該名中國網友的言論，資深媒體人黃暐瀚隨即轉發該則貼文，並直截了當地反問：「重慶繁榮，很好，也恭喜～但關台灣屁事？」這番直白且一針見血的發言，在短短不到一天之內，便吸引了超過1萬人次點讚支持；大批台灣網友也紛紛留言現身力挺，表示「中共國某些地方好關台灣屁事」、「暐瀚哥一針見血」。