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▲日本隊前鋒上田綺世（中），稍早面對突尼西亞獨進2球，成為日本前鋒陣容上最大支柱，他去年在荷甲就以31場出賽25顆進球，成為史上第2位在歐洲聯賽獲得金靴獎的球星。（圖／美聯社／達志影像）

本屆世界盃開打前，日本國家隊總教練森保一一改過往保守風格，直接喊出「世界盃奪冠」作為目標，當時被部分球迷譏笑是笑話一場，結果本屆賽會先踢平荷蘭，再以4：0大破突尼西亞，證明實力擠身世界列強，如今的日本想奪冠背後還有哪些要素？除了關鍵戰役中、世界頂級巨星的「破局能力」之外，還得克服傷病潮。2022年卡達世界盃連續擊敗德國與西班牙兩大傳統強權後，日本足球底氣明顯不同，森保一也成為日本歷史上首位獲得續約留任，征戰2026美加墨世界盃的教練，本屆開打記者會上，森保一也一改過去階段性任務、希望能晉級的保守發言，直接提到日本的終結目標，就是奪下世界盃冠軍。本屆小組賽上，日本也展現極強競爭力，單論日本隊具備的「奪冠資本」，主要就在於歷史最強的陣容深度。現在的日本早已不是過去純靠「精神力」和「團隊默契」支撐的球隊。本屆世界盃26人名單中，絕大多數球員都效力於歐洲五大聯賽或歐洲一線球隊，儘管不少球員都因傷辭退，但補上的球員也長時間在頂級聯賽踢球，與世界好手對抗，包含去年在荷甲以31場出賽25顆進球的金靴獎得主上田綺世，稍早面對突尼西亞獨進2球，成為日本前鋒陣容上最大支柱。日本隊在2022年世界盃，打破「亞洲球隊遇到歐洲豪強就未戰先怯」的魔咒，近期友誼賽擊敗英格蘭、巴西、逼平墨西哥，證明上屆連勝德國、西班牙不是曇花一現，日本如今在與世界頂級強隊交鋒時，已經具備常態性抗衡能力，心理層面上也完全不落下風。所以日本想要奪冠到底還欠缺什麼？殘酷的現實是，日本世界盃從來沒有突破過16強，而攤開世界盃歷史，除了歐洲和南美洲，從未有其他大洲的球隊奪冠過，日本要創造神蹟，仍有一些難以跨越的門坎。首先在於世界頂級巨星的「破局能力」，日本隊整體實力均衡，但缺乏像梅西、姆巴佩、維尼修斯這種能在關鍵時刻「以一己之力改變比賽結果」的超一線巨星。面臨可望到來的淘汰賽，進入僵局或落後時，這往往是決定勝敗的關鍵，而日本最具創造力的邊鋒三笘薰，本屆因傷辭退。此外，日本確實也深陷傷病潮打擊，本屆世界盃開打前，包含核心左翼三笘薰、南野拓實與守田英正都因傷缺陣，小組賽期間，中場核心久保建英也遭遇左膝傷勢，本場面對突尼西亞缺賽，一旦傷兵在關鍵時刻仍無法回歸，日本隊上限確實仍比不上世界列強。森保一喊出的「世界盃奪冠」目標，就理論上確實存在可能，因為日本如今已經有能力跟任何世界強隊一較高下，具備衝擊前四強甚至決賽的黑馬實力，但要奪冠，除了得有頂級陣容、核心球員無傷病，籤運與運氣也都對戰局有極大影響。但從「亞洲球隊奪下世界盃冠軍」只是一場笑話，變成如今可行的展望，日本將繼續帶著亞洲第一、甚至是唯一希望的實力衝擊世界盃，足見這支球隊的成長。