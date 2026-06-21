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泰國武里南府（Buriram）一間寺廟住持近日遭村民集體抗議，指控其涉及飲酒、與多名女性關係曖昧、向僧侶及信眾借款不還，甚至疑似挪用款項進行個人消費與線上賭博，累計金額超過60萬泰銖（約台幣54萬元）。事件引發當地社區強烈不滿，最終泰國僧團決議要求該名住持還俗離開僧團。根據泰國媒體報導，位於武里南府巴空猜縣（Prakhon Chai）四色林區（Si Liam）的一座寺廟，20日爆發村民與寺方支持者集體抗議。包括寺廟管理人員、長者及當地居民在內的民眾，要求涉事住持立即卸任，指其長期行為失當，已嚴重損害寺廟聲譽與社區信任。村民指控，該名住持經常在僧舍內私下飲酒，酒後還會對寺內僧侶及前來布施的信眾出言斥責。此外，住持也被指控深夜私自離開寺院與前妻見面，並與多名女性保持不適當往來。更令村民不滿的是，住持涉嫌以寺廟建設及發展為由，向寺內僧人及地方居民借款，卻遲遲未歸還，受害者眾多，累計金額超過60萬泰銖。部分村民懷疑，這些資金並未用於寺務，而是遭挪作個人開銷，甚至涉及線上賭博及與女性交往相關支出。部分居民還聲稱，若有人試圖揭露其行為或提出檢舉，住持便以施法、詛咒等言論威脅對方，導致許多人心生畏懼，也進一步加深當地民眾對其的不信任感。事件曝光後，巴空猜縣僧團領導人率領相關僧侶前往寺廟調查。村民當場提供疑似酒瓶出現在住持僧舍內的影片作為證據，但住持否認所有指控。不過，在調查期間，該名住持竟駕駛由村民捐贈供寺務使用的轎車，與一名女子一同離開寺廟，引發現場群眾更大不滿。憤怒的村民隨後拆下寺內住持名牌，公開表態不再承認其職務資格。當地僧團經審查相關指控及整體情況後認為，該名住持的行為已嚴重違反佛教戒律及僧團倫理規範，因此決議要求其「還俗」，並已將案件通報武里南府僧團高層，後續將依相關程序進一步處理。