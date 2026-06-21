連假開工別憂鬱！福勝亭表示「買一送一」DM優惠券倒數開吃，月底激安日6月24日起連續2天，開運豬排定食88折；今（21）日刊登「自由時報讀者獨享券」，可享買定食送定食、平均一份才167.5元，內用搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加，月底省錢又能吃到飽。
福勝亭買一送一！豬排定食88折、一招下殺167元 飯菜湯吃到飽
6月端午連假將結束，即將迎接開工，「福勝亭買一送一」3大美食優惠別錯過！
買一送一！加19元多1件 13大優惠券
福勝亭表示，即日起6月23日倒數3天，爽吃13大必勝精選優惠券！到店內用／外帶限定，出示DM即可享優惠（外送／線上訂購不適用）：
◾️「開運豬排定食」優惠價200元（原價230元）
◾️飲料買一送一！2杯優惠價35元（原價70元）
◾️日式唐揚雞「+19元多一件」！2份優惠價84元（原價130元）
◾️「黃金泡菜」優惠價36元（原價45元）
◾️「茶碗蒸」優惠價46元（原價55元）
◾️「酥炸長尾蝦＋黃金泡菜」優惠價110元（原價133元）
◾️「開運豬排定食＋胡麻玉米筍＋飲料」優惠價265元（原價320元）
◾️「鮮嫩炸雞柳定食＋茶碗蒸＋飲料」優惠價265元（原價320元）
◾️「日式醬烤雞腿定食＋和風豆腐＋飲料」優惠價265元（原價320元）
◾️「起司豬排丼定食＋涼拌干貝唇」優惠價269元（原價325元）
◾️「鹽烤鯖魚定食＋日式唐揚雞」優惠價277元（原價335元）
◾️「厚切活力豬排定食＋酥炸長尾蝦」優惠價313元（原價378元）
◾️「開運豬排定食＋和風咖哩雞肉定食＋涼拌小菜＋飲料x2」優惠價465元（原價575元）現省110元。
提醒大家，出示DM優惠券就能吃好康；優惠不併用；圖片僅供參考，實際餐點依門市供應為準。
開運豬排定食88折！月底激安日優惠
福勝亭6月激安日優惠，6月24日至6月25日連續2天限定，到店開吃「開運豬排定食」單點88折優惠。相當於一份特價202元（原價230元）。
而且內用定食不只均附日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機），還可以爽吃白飯、高麗菜絲、味噌湯都無限續加吃到飽。
提醒大家，限指定商品不可更換品項；限內用、外帶，外送平台不適用；優惠不併用。
一招定食下殺167元！隱藏優惠買法
福勝亭今6月21日再度與《自由時報》合作，「買套餐送主餐」的讀者好享券，只要購買今天出版的報紙，憑「讀者好享券」剪報就能享用超值組合價335元。
◾️買「開運豬排定食＋涼拌小菜＋2杯飲料、送「鮮嫩炸雞柳定食」特價335元（原價575元）
◾️買「鮮嫩炸雞柳定食＋涼拌小菜＋2杯飲料」、送「和風咖哩雞肉定食」特價335元（原價575元）
◾️買「日式黑胡椒豬柳定食＋涼拌小菜＋2杯飲料」、送「開運豬排定食」特價335元（原價575元）
提醒大家，最高現省240元，使用期限到今天6月21日，逾期即失效。
賴山嶼：南台灣首店高雄開幕！左營環球購物中心開賣
主打青花椒麻辣燙的賴山嶼，總算插旗南台灣，進駐高雄左營環球購物中心，以少見青花椒風味湯底搭配自由選料形式，受到民眾關注。店裝並以大量木質、竹編與山林元素，讓消費者用餐有如如置身山野療癒氛圍。
賴山嶼 左營環球店 資訊
地址：高雄市左營區菜公里站前北路1號4樓
時間：周日至周四11:00-21:30、周五六11:00-22:00
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6月端午連假將結束，即將迎接開工，「福勝亭買一送一」3大美食優惠別錯過！
買一送一！加19元多1件 13大優惠券
福勝亭表示，即日起6月23日倒數3天，爽吃13大必勝精選優惠券！到店內用／外帶限定，出示DM即可享優惠（外送／線上訂購不適用）：
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◾️日式唐揚雞「+19元多一件」！2份優惠價84元（原價130元）
◾️「黃金泡菜」優惠價36元（原價45元）
◾️「茶碗蒸」優惠價46元（原價55元）
◾️「酥炸長尾蝦＋黃金泡菜」優惠價110元（原價133元）
◾️「開運豬排定食＋胡麻玉米筍＋飲料」優惠價265元（原價320元）
◾️「鮮嫩炸雞柳定食＋茶碗蒸＋飲料」優惠價265元（原價320元）
◾️「日式醬烤雞腿定食＋和風豆腐＋飲料」優惠價265元（原價320元）
◾️「起司豬排丼定食＋涼拌干貝唇」優惠價269元（原價325元）
◾️「鹽烤鯖魚定食＋日式唐揚雞」優惠價277元（原價335元）
◾️「厚切活力豬排定食＋酥炸長尾蝦」優惠價313元（原價378元）
◾️「開運豬排定食＋和風咖哩雞肉定食＋涼拌小菜＋飲料x2」優惠價465元（原價575元）現省110元。
提醒大家，出示DM優惠券就能吃好康；優惠不併用；圖片僅供參考，實際餐點依門市供應為準。
福勝亭6月激安日優惠，6月24日至6月25日連續2天限定，到店開吃「開運豬排定食」單點88折優惠。相當於一份特價202元（原價230元）。
而且內用定食不只均附日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機），還可以爽吃白飯、高麗菜絲、味噌湯都無限續加吃到飽。
提醒大家，限指定商品不可更換品項；限內用、外帶，外送平台不適用；優惠不併用。
一招定食下殺167元！隱藏優惠買法
福勝亭今6月21日再度與《自由時報》合作，「買套餐送主餐」的讀者好享券，只要購買今天出版的報紙，憑「讀者好享券」剪報就能享用超值組合價335元。
◾️買「開運豬排定食＋涼拌小菜＋2杯飲料、送「鮮嫩炸雞柳定食」特價335元（原價575元）
◾️買「鮮嫩炸雞柳定食＋涼拌小菜＋2杯飲料」、送「和風咖哩雞肉定食」特價335元（原價575元）
◾️買「日式黑胡椒豬柳定食＋涼拌小菜＋2杯飲料」、送「開運豬排定食」特價335元（原價575元）
提醒大家，最高現省240元，使用期限到今天6月21日，逾期即失效。
主打青花椒麻辣燙的賴山嶼，總算插旗南台灣，進駐高雄左營環球購物中心，以少見青花椒風味湯底搭配自由選料形式，受到民眾關注。店裝並以大量木質、竹編與山林元素，讓消費者用餐有如如置身山野療癒氛圍。
賴山嶼 左營環球店 資訊
地址：高雄市左營區菜公里站前北路1號4樓
時間：周日至周四11:00-21:30、周五六11:00-22:00