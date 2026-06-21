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福勝亭買一送一！豬排定食88折、一招下殺167元 飯菜湯吃到飽

買一送一！加19元多1件 13大優惠券

▲福勝亭「買一送一」、+19元多一件，最新DM優惠券倒數開吃。（圖／翻攝自福勝亭FB）

開運豬排定食88折！月底激安日優惠

一招定食下殺167元！隱藏優惠買法

賴山嶼：南台灣首店高雄開幕！左營環球購物中心開賣

賴山嶼 左營環球店 資訊

地址：高雄市左營區菜公里站前北路1號4樓

時間：周日至周四11:00-21:30、周五六11:00-22:00

▲台灣職籃攻城獅啦啦隊李藝斌，擔任一日店長吸睛。（圖／阿爾法餐飲集團提供）

連假開工別憂鬱！福勝亭表示「買一送一」DM優惠券倒數開吃，月底激安日6月24日起連續2天，開運豬排定食88折；今（21）日刊登「自由時報讀者獨享券」，可享買定食送定食、平均一份才167.5元，內用搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加，月底省錢又能吃到飽。6月端午連假將結束，即將迎接開工，「福勝亭買一送一」3大美食優惠別錯過！福勝亭表示，即日起6月23日倒數3天，爽吃13大必勝精選優惠券！到店內用／外帶限定，出示DM即可享優惠（外送／線上訂購不適用）：◾️（原價230元）◾️（原價70元）◾️（原價130元）◾️（原價45元）◾️（原價55元）◾️（原價133元）◾️（原價320元）◾️（原價320元）◾️（原價320元）◾️（原價325元）◾️（原價335元）◾️（原價378元）◾️（原價575元）現省110元。提醒大家，出示DM優惠券就能吃好康；優惠不併用；圖片僅供參考，實際餐點依門市供應為準。福勝亭6月激安日優惠，（原價230元）。而且內用定食不只均附日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機），還可以爽吃白飯、高麗菜絲、味噌湯都無限續加吃到飽。提醒大家，限指定商品不可更換品項；限內用、外帶，外送平台不適用；優惠不併用。福勝亭今6月21日再度與《自由時報》合作，「買套餐送主餐」的讀者好享券，只要購買今天出版的報紙，憑「讀者好享券」剪報就能享用超值組合價335元。◾️買（原價575元）◾️買（原價575元）◾️買（原價575元）提醒大家，最高現省240元，使用期限到今天6月21日，逾期即失效。主打青花椒麻辣燙的賴山嶼，總算插旗南台灣，進駐高雄左營環球購物中心，以少見青花椒風味湯底搭配自由選料形式，受到民眾關注。店裝並以大量木質、竹編與山林元素，讓消費者用餐有如如置身山野療癒氛圍。