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▲「EJU日本留學試驗」吸引有志留日的學子高度關注。（圖／思享森林知識提供）

▲思享森林知識學習平台推出《23小時上東大—蔡亦竹的EJU日本留學試驗課》線上課程。（圖／思享森林知識提供）

2026年第1回「EJU日本留學試驗」今（21）日登場，與此同時，台灣考區主辦單位財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）也已正式公告第2回（11月）的考試時程，將於7月6日至7月30日開放報名。思享森林知識學習平台指出，由於EJU成績不僅是赴日名校的必備敲門磚，更是「日本台灣交流協會」評選公費獎學金的初試唯一標準，吸引全台有志留日學子高度關注。思享森林知識學習平台表示，近年日本政府積極對外招收人才，原定「2033年前接收40萬名留學生」的政策目標已提前達標，目前持有「留學」居留資格的外國學生人數更創下歷史新高，突破43萬人大關。為了進一步提升學部（大學部）留學生的比例，日本文部科學省目前正規劃放寬留學生相關的招生名額管理規定。在相關利多政策的利基下，EJU作為日本眾多高等教育機構廣泛採認的入學門檻，持續扮演連結留學生升學與入學評估的關鍵角色。然而，面對龐大的備考範圍，許多台灣學生往往陷入苦讀卻拿不到高分的困境。實踐大學教授蔡亦竹指出，問題不在於學生不努力，而是一直誤用「台灣考試的死記讀法」在準備「日本留學考試」。蔡亦竹分享其學生的真實翻轉案例，該學生第一次看到EJU題目時同樣不知所措，但後來透過重新理解「日本留學考試的邏輯」，僅用23小時重新整理備考方向，最終成功逆襲，考取日本公費留學獎學金。「關鍵不是把每一本書都讀完，而是先看懂EJU的出題邏輯、配分重點與高分準備順序。」教授蔡亦竹將這套高效率的心法整理，於思享森林知識學習平台推出《23小時上東大—蔡亦竹的EJU日本留學試驗課》線上課程。該課程提供365天不限次數回放，精準帶領學生釐清時間分配、破解陌生題型判斷，避免用錯方法準備。課程更破天荒包含「考取公費獎學金學長」的指導社群服務，讓備考之路不再孤軍奮戰。2026年第2回EJU測驗將於11月8日開考，並於7月份限時開放報名。思享森林知識學習平台特別提醒有留學計畫的學子務必及早規劃時程，亦歡迎有志挑戰日本大學或公費獎學金的同學即早加入可享有早鳥最優惠方案。