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▲ITZY在演唱會場館的GOOGLE地標留下了五星好評。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

JYP女團ITZY的世界巡迴演唱會如火如荼進行中，而她們所到之地都吸引許多粉絲前往朝聖，近日她們前往香港亞洲國際博覽館開唱，演唱會結束後，她們使用官方帳號到GOOGLE地圖留下5星好評，並且寫下：「留下難忘的回憶。」掀起許多網友熱議。ITZY昨（20）日在香港舉辦《ITZY 3RD WORLD TOUR in HONG KONG》世界巡迴演唱會，活動結束後她們用官方帳號，在亞洲國際博覽館的GOOGLE地圖地標上留下了五星好評，她們還上傳一系列美照寫下：「感謝香港的MIDZY們，我留下了難忘的回憶！香港的氣氛簡直太棒了！」不只是香港演唱會留下了GOOGLE評論，ITZY先前在東京、雪梨、墨爾本、首爾開唱時，也在該地標留下了5星好評，因此成為了她們本次演唱會的亮點之一，讓許多粉絲都相當期待女神來自己家鄉開唱時，會留下什麼有趣的回憶。ITZY的GOOGLE評論曝光後，也吸引許多粉絲討論，「覺得好有sense」、「她們感覺會世界巡迴打卡」、「每個巡演都留評論好好笑」、「許願台灣場都有」、「好期待台北高雄場！」