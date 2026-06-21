2026年世界盃足球賽持續進行，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》也持續吸引球迷關注。神蛙「蛙貴」上一集成功預測德國擊敗象牙海岸，順利命中賽果，將整體戰績提升至5勝5敗，命中率重返5成大關，也讓不少支持者直呼「神蛙回來了」。來到第11集，蛙貴將目光鎖定G組第二輪焦點戰，由亞洲勁旅伊朗迎戰歐洲強權比利時。首輪兩隊都踢成平手，本場比賽攸關小組出線形勢，被視為G組最重要的一場關鍵戰役，此戰蛙貴看好比利時勝出。
神蛙力挺紅魔鬼 看好比利時強勢反彈
比利時將於台灣時間22日凌晨3點交手伊朗，本場台灣運彩賽事編號1031，根據台灣運彩盤口資訊，比利時獨贏賠率1.22，和局3.40，伊朗勝出5.25。讓分盤部分，比利時讓1球賠率1.75，和局（比利時剛好贏1球）3.05，伊朗受讓1球2.55；比利時讓2球賠率2.80，和局（比利時剛好贏2球）3.25，伊朗受讓2球1.55。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.53、小球1.93；3.5球盤則為大球2.28、小球1.36。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對伊朗與比利時之戰展開預測。經過一段時間觀察後，蛙貴最終停留在代表「主勝」的右水潭區，看好比利時能夠在正規90分鐘內擊敗伊朗，拿下本屆世界盃首場勝利。
比利時首戰遭埃及逼和，表現未如外界預期；伊朗則與紐西蘭踢成2比2平手。面對這場攸關晉級命運的重要比賽，蛙貴選擇相信擁有較深厚陣容與世界級球星坐鎮的「紅魔鬼」比利時。
G組出線關鍵戰 神蛙第六感再受考驗
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最終停留的位置，就是牠對該場比賽結果的預測答案。
目前蛙貴在本屆世界盃預測戰績為5勝5敗，成功將命中率拉回50%。這回面對G組最受矚目的焦點大戰，蛙貴選擇力挺比利時全取3分。究竟神蛙能否延續上一場的好手感，將勝率再次推升至五成以上，答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。
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比利時將於台灣時間22日凌晨3點交手伊朗，本場台灣運彩賽事編號1031，根據台灣運彩盤口資訊，比利時獨贏賠率1.22，和局3.40，伊朗勝出5.25。讓分盤部分，比利時讓1球賠率1.75，和局（比利時剛好贏1球）3.05，伊朗受讓1球2.55；比利時讓2球賠率2.80，和局（比利時剛好贏2球）3.25，伊朗受讓2球1.55。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.53、小球1.93；3.5球盤則為大球2.28、小球1.36。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對伊朗與比利時之戰展開預測。經過一段時間觀察後，蛙貴最終停留在代表「主勝」的右水潭區，看好比利時能夠在正規90分鐘內擊敗伊朗，拿下本屆世界盃首場勝利。
比利時首戰遭埃及逼和，表現未如外界預期；伊朗則與紐西蘭踢成2比2平手。面對這場攸關晉級命運的重要比賽，蛙貴選擇相信擁有較深厚陣容與世界級球星坐鎮的「紅魔鬼」比利時。
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最終停留的位置，就是牠對該場比賽結果的預測答案。
目前蛙貴在本屆世界盃預測戰績為5勝5敗，成功將命中率拉回50%。這回面對G組最受矚目的焦點大戰，蛙貴選擇力挺比利時全取3分。究竟神蛙能否延續上一場的好手感，將勝率再次推升至五成以上，答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。
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