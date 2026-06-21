台灣好市多限定贈品來了！1997 年開立、作為台灣第一間好市多（Costco）的「高雄店」已營業近 30 年。台灣官方日前宣布，因租約到期，創始高雄店即將結束營業並搬遷至前鎮區新址。為紀念「起家厝」熄燈，好市多特別推出「紀念冰箱貼」，是全球只有台灣才有的限定贈品，也開放全台門市免費領取，但數量有限、送完為止。
30 年高雄創始店7月轉生！新舊店面異動資訊總整理
台灣好市多官方公告，陪伴會員 20 多年的高雄店，中華路上的舊店將於 2026 年 7 月 2 日正式畫下句點，並於 7 月 3 日起無縫接軌至「亞灣 80 期重劃區」的新地點繼續營運。
好市多官方指出，高雄店新店址建案將興建地上 4 層賣場，樓高約 18.5 公尺，基地面積高達約 1 萬坪，規模比現在的高雄店大了近兩倍，將提供消費者更寬敞的購物空間與更舒適的動線規劃。
高雄店紀念冰箱貼全台開送！領取資格與辦法一次看
為了紀念創始店搬遷，台灣好市多特別設計了一款以「高雄中華店」為主題的紀念冰箱貼，上方印有「台灣好市多創始店 高雄中華店 SINCE 1997」等極具紀念價值的字樣。部落客「高雄美食地圖」也分享，這款紀念冰箱貼領取方式非常簡單，全台各地的會員皆可共襄盛舉：
活動對象： 全台好市多會員。
領取地點： 全台任一好市多門市之「服務台」。
領取步驟： 至服務台出示手機畫面，證明已按讚或追蹤「台灣好市多」官方 Facebook 或 Instagram 粉絲專頁，即可免費領取。
注意事項： 贈品數量有限、送完為止，實際發放情形依各門市現場庫存為準。
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台灣好市多官方公告，陪伴會員 20 多年的高雄店，中華路上的舊店將於 2026 年 7 月 2 日正式畫下句點，並於 7 月 3 日起無縫接軌至「亞灣 80 期重劃區」的新地點繼續營運。
好市多官方指出，高雄店新店址建案將興建地上 4 層賣場，樓高約 18.5 公尺，基地面積高達約 1 萬坪，規模比現在的高雄店大了近兩倍，將提供消費者更寬敞的購物空間與更舒適的動線規劃。
為了紀念創始店搬遷，台灣好市多特別設計了一款以「高雄中華店」為主題的紀念冰箱貼，上方印有「台灣好市多創始店 高雄中華店 SINCE 1997」等極具紀念價值的字樣。部落客「高雄美食地圖」也分享，這款紀念冰箱貼領取方式非常簡單，全台各地的會員皆可共襄盛舉：
活動對象： 全台好市多會員。
領取地點： 全台任一好市多門市之「服務台」。
領取步驟： 至服務台出示手機畫面，證明已按讚或追蹤「台灣好市多」官方 Facebook 或 Instagram 粉絲專頁，即可免費領取。
注意事項： 贈品數量有限、送完為止，實際發放情形依各門市現場庫存為準。