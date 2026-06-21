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台東縣長饒慶鈴日前透過視訊方式現身海峽論壇，並希望爲農民擴展中國市場，銷售鳳梨釋迦，對此陸委會副主委梁文傑日前稱「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃、完全仰中共鼻息的農產品」，引發熱議。對此行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧表示，這是一個超過20年的警世寓言，認為饒慶鈴假借鳳梨釋迦之名進行政治炒作，可是台東農民經歷了過去20年來的折騰，應該早就看清了，那個，用零關稅當誘餌，然後突然說禁就禁，加碼課稅的國家，有多麼不可靠了。吳音寧表示，2005年，通過《反分裂國家法》的中國，開放台灣的鳳梨釋迦，零關稅進口。當年，在巨大的誘因下，貿易商搶著收購，台東鳳梨釋迦的種植量，於是大增。不同於大目釋迦，以內需市場為主，鳳梨釋迦大多外銷，且外銷中國的佔比達9成。吳音寧說，依財政部關務署進出口統計資料，及批發市場交易量來看，至2020年，台灣鳳梨釋迦外銷中國，達到高峰。整體外銷量1萬4284噸，銷往中國，約1萬3千噸。而內需的批發市場交易量，932噸。但政治掛帥的中國市場，說變就變。在鳳梨釋迦銷往中國的量，達到高峰後，隔年9月20日），中共就下令，全面禁止台灣鳳梨釋迦輸入中國。吳音寧指出，當時農委會主委陳吉仲主張，不能對中國市場孤注一擲，應該要兼顧內銷、外銷、加工，「三箭齊發」。面對鳳梨釋迦外銷中國的市場，一夕之間，沒了，外銷量雪崩式下滑（2022年跌至4180噸），農委會啟動「鳳梨釋迦廢園轉作及品種更新補助方案」，廢園、轉作、品種更新皆有補助。此外在政府力推、企業響應，多方搶救下，鳳梨釋迦的內銷，2022年批發市場交易量達到最高的4216噸，首次超過了外銷量。當時自己也在幫助鳳梨釋迦果農的號召下，買了好幾箱送人。吳音寧回憶，台東縣長饒慶鈴2023年，拜託國台辦恢復進口鳳梨釋迦。同年的6月20日，國台辦看似回應了恢復進口的要求，但僅限於三家集貨場、25座果園，也就是，只挑他們要的。那年鳳梨釋迦的外銷量是3338噸；而內需市場仍在政府持續推動下，維持在3151噸。吳音寧說，2024年1月，賴清德當選總統，9月25日中國就宣布，開始對鳳梨釋迦課加29%關稅。再加上中國也有部分地區已種植（相對進口，更便宜的）鳳梨釋迦，台灣的鳳梨釋迦雖可出口到中國，但市場條件已不利。吳音寧表示，雖然如此，2026年，饒慶鈴又來了，高調拍片，參與海峽論壇，再次假借鳳梨釋迦之名，要來進行政治炒作。可是台東農民經歷了過去20年來的這些折騰，應該早就看清了，那個用零關稅當誘餌，然後突然說禁就禁，加碼課稅的國家，有多麼不可靠了。