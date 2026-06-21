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洛杉磯道奇日籍二刀流球星大谷翔平，在迎來第二個孩子誕生後的首場比賽就用全壘打宣告回歸。道奇今（21）日在主場迎戰巴爾的摩金鶯，大谷以「第一棒、指定打擊」身份先發出賽，雖然球隊最終以1：3落敗，但他在9局下炸裂本季第16轟，用最熟悉的方式慶祝新生命到來，也讓美國轉播單位的球評以及主播驚呼：「爸爸之力2.0上線了！」大谷翔平昨日因為陪產假缺席比賽，隨後就透過社群媒體宣布第二個孩子平安誕生，今天重返賽場，一舉一動都是全場焦點。比賽前8局，道奇打線遭到金鶯投手群壓制，一直無法突破鴨蛋。直到9局下半，道奇仍以0：3落後，大谷率先站上打擊區面對金鶯第四任投手基特里奇（Andrew Kittredge）。面對一顆進入紅中的伸卡球，大谷毫不客氣揮棒，將球轟向中外野偏右方向看台。這發陽春砲是他本季第16轟的同時，也是繼台灣時間17日對光芒開轟後，相隔兩場比賽再度開轟。根據大聯盟官方數據顯示，這支全壘打擊球初速高達114.6英里（約184.4公里），追平大谷本季最快擊球紀錄；飛行距離413英尺（約125.9公尺），擊球仰角40度，可說是超級完美的全壘打。全場超過5萬名球迷瞬間沸騰，道奇球場響起震耳欲聾的歡呼聲。大谷則帶著招牌笑容繞行壘包，享受屬於自己的滿場歡呼。轉播本場比賽的《SportsNet LA》主播尼爾森（Stephen Nelson）再看見全壘打的當下激動高喊：「第二個孩子誕生後的第一場比賽！大谷翔平立刻為球隊打下今天的第一分！」前賽揚獎名投、球評赫許海瑟（Orel Hershiser）則笑稱：「這就是『爸爸之力Version 2』，而且那球的擊球初速接近115英里。」更驚人的是，根據《MLB.com》數據專家朗斯（Sarah Langs）統計，大谷生涯（含季後賽）已累積49支擊球初速超過114英里的全壘打，而且全部都出現在2019年之後。朗斯指出，自2019年以來，大谷轟出114英里以上全壘打的數量，比全聯盟任何球員都還多出11支，再次展現他獨一無二的怪力。雖然道奇最終無力逆轉吞敗，但大谷在迎接第二個孩子後首戰就開轟，依舊成為全場最受矚目的焦點。隨著「二寶爸」身份上線，大谷翔平能否複製去年升格人父後的火燙表現，再度掀起全壘打狂潮，也成為接下來大聯盟最受關注的話題之一。