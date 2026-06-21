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日本男星龜梨和也近日登上日本電視台節目《Oshare Clip（おしゃれクリップ）》，首度談起KAT-TUN解散前後的完整真實心境。他坦言，面對團體一路走到解散，自己始終抱著「想守護到最後」的念頭，甚至曾考慮減少個人工作，把更多心力放回團體，只希望KAT-TUN能一直以KAT-TUN的樣子存在。節目中，曾與他合作《改造野豬妹》的山下智久也透過問卷分享對他的印象，曝光舞台上與私下截然不同的兩種模樣，再度引發粉絲關注。在今（21）日播出的《Oshare Clip（おしゃれクリップ）》中，龜梨和也回顧自己從15歲開始與KAT-TUN一同走過的歲月，也首度鬆口談及團體解散時的心情。他表示，面對成員陸續離開、團體結構不斷變動，自己一度曾認真思考是否該壓低個人活動，把重心轉回團體，希望能盡可能守住KAT-TUN原本的樣子。龜梨和也持續兼顧個人和團體工作，而他心中始終有個信念，就是「直到最後最後，都要讓KAT-TUN像KAT-TUN一樣存在」，認為這就像是自己必須完成的使命。如今距離解散與離開舊事務所、以個人身分重新出發已過了約一年，他也終於能較平靜地回頭看待那段時間。節目也找來多位熟悉龜梨和也的人受訪，拼湊出他作為偶像與作為「龜梨和也本人」的不同樣貌。與他約20年前就曾共演、私下也有交情的中島裕翔，在節目中提到，龜梨身上有一種很難被模仿的獨特氣質，獨屬於「偶像龜梨」的風格與魅力，並不是照著做就能複製出來的。而最受矚目的，莫過於山下智久對龜梨和也的評價。兩人曾在日劇《改造野豬妹》中合作組成限定組合，私下也維持多年交情。龜梨回顧與山下相處的時光時形容，雖然彼此同年，但山下一直是像「雲端上的存在」，自己從來不覺得兩人是競爭對手。山下則透露，舞台上的「龜梨和也」與私下的「Kazuya（和也）」完全是兩種狀態，站上舞台時充滿偶像氣場與領袖魅力，私底下卻有著幽默、輕鬆又親切的一面。聽到摯友這番話後，龜梨也坦言，自己反而是在「扮演龜梨和也」的時候最自在，這也是他總是選擇維持帥氣姿態的原因之一。除了山下智久與中島裕翔外，因15年前共演結識、如今甚至會收到龜梨送舊衣的鈴木福，也在節目中談到對方的魅力，直言龜梨最厲害的地方，就是無論何時都能維持「龜梨和也」這個狀態。