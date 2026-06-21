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百萬YouTube頻道The DoDoMen（嘟嘟人）近日引爆粉絲退訂潮，起因是他們的員工Jeannie因為太常出現在幕前、Podcast中，因為大家主要是喜歡看Ian、Eric的互動，因此Jeannie的存在引發部分觀眾反彈，再加上Ian發布了一則「回應酸民」影片，讓爭議更加擴大成為公關災難，眼看紙包不住火，Ian稍早上傳全新影片，透露Jeannie將離開頻道單飛，未來不會再出現在嘟嘟人頻道中。Ian首先向那些認真提出意見，卻被誤貼上「酸民」標籤的觀眾致歉，坦言先前Podcast造成部分觀眾不舒服，對此表達歉意，他強調，團隊在和Jeannie合作途中，發現了對方對於當一個創作者感到非常有興趣，因此才會幫忙Jeannie在影片中曝光。Ian也特別強調，Jeannie其實早在今年5月就已經確定將從DoDoMen畢業，離開團隊獨自發展，不過這絕非因為近期風波才做出的決定。針對外界質疑「畢業」是為了止血，Ian進一步說明，下週即將上架一隻早已拍攝完成的Jeannie畢業影片，透露爭議爆發前就已經安排好Jeannie去留，希望外界不要將兩件事混為一談。影片中Jeannie本人也親自現身道歉，表示未來將以獨立創作者身分繼續活動，並承諾經過這次事件後，自己在公開發言上會更加謹慎，希望能持續成長與學習。至於外界最關心的頻道未來方向，Ian則表示，DoDoMen仍會維持有其他夥伴參與內容的模式，不會完全回到只有Ian、Eric兩人的形式，但團隊會虛心接受觀眾提出的建議與批評，希望在創新與觀眾期待之間取得平衡。