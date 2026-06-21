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▲台積電出手了！攜手熊本大學設獎學金（圖／美聯社／達志影像）

台積電在日本熊本設廠後，如今進一步將觸角延伸至人才培育領域。熊本大學宣布，為培養能在全球舞台上活躍的半導體人才，將與台積電攜手推出全新獎學金制度，鼓勵理工科研究生勇敢走向國際，相關費用由台積電熊本廠子公司全額埋單。據熊本放送（RKK）及熊本電視台（TKU）報導，熊本大學新設立的這項獎學金名為「Travel Award」（旅遊獎學金）。校方已與台積電正式簽署合作協議，獎學金費用將由台積電旗下在熊本縣菊陽町營運晶圓廠的子公司JASM全額負擔，等同台積電直接出資為日本半導體人才鋪路。這項制度旨在讓研究生更輕鬆地參與海外活動，預計獎學金將用於資助學生參加海外大學暑期課程、企業實習，或國際會議、展覽等活動。資助對象鎖定就讀熊本大學自然科學教育部、研究半導體相關領域的碩士生與博士生，補助範圍涵蓋從熊本往返海外的交通費及住宿費，等於從金錢層面大幅降低學生出國的門檻。熊本大學指出，受日圓貶值等因素影響，近期包含留學在內的學生海外活動明顯減少。校長小川久雄對此表示：「希望學生能好好活用這項新獎學金。」校方更喊出明確目標，盼透過Travel Award的多元制度，將每年海外留學人數從目前約700人提升至1,000人，藉此扭轉日圓貶值對學生國際視野養成的負面衝擊。值得注意的是，台積電熊本廠自設立以來，不僅為當地帶來大量投資與就業機會，如今更透過獎學金制度，直接投入半導體人才培育的上游環節。這項合作模式，等於是台積電在當地深耕的「軟硬兼施」策略——硬體上設廠生產晶片，軟體上則透過資助學生出國交流，提前為未來的半導體人才庫扎根佈局。對熊本大學的學生而言，這筆由台積電子公司全額負擔的獎學金，無疑是難得的國際歷練機會；而對台積電來說，培養更具國際視野的半導體人才，長遠來看也有助於充實熊本廠未來的人才供應鏈，可說是一舉兩得的雙贏布局。