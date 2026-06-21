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▲2026年世界盃F組第2輪次6月21日開踢，日本交手突尼西亞。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/22紐西蘭VS埃及基本資訊

2026世界盃H組戰績表

排名 球隊 戰績（勝－敗－和） 進球（失球） 積分 1 紐西蘭 0－0－1 2（2） 1 2 伊朗 0－0－1 2（2） 1 3 比利時 0－0－1 1（1） 1 4 埃及 0－0－1 1（1） 1

紐西蘭VS埃及戰力焦點分析

▲埃及一哥沙拿（Mohamed Salah）（右），依舊是球隊大腦。（圖／美聯社／達志影像）

▲紐西蘭前鋒隊長伍德（Chris Wood）（中），面對埃及一戰擁有絕對身高優勢。（圖／美聯社／達志影像）

歷史對戰與關鍵數據

紐西蘭VS埃及預計先發名單與傷兵名單

紐西蘭VS埃及之戰亮點與結果預測

2026世界盃紐西蘭國家隊球員名單

2026世界盃埃及國家隊球員名單

2026世界盃G組賽程表

比賽日期 比賽時間 對戰組合 6月16日 03:00 比利時1：1埃及 6月16日 09:00 伊朗2：2紐西蘭 6月22日 03:00 比利時 vs 伊朗 6月22日 09:00 紐西蘭 vs 埃及 6月27日 11:00 埃及 vs 伊朗 6月27日 11:00 紐西蘭 vs 比利時

台灣2026世界盃轉播平台總整理

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

世界盃G組賽事第2輪到來，紐西蘭與埃及的對決，是一場典型「大洋洲身體流」與「北非技術流」的洲際風格碰撞，兩隊在國際賽事上的交手紀錄並不多，這場遭遇戰的勝負，將取決於誰能將自身的戰術特點發揮到極致，勝方也有高機會晉級後續32強淘汰賽。《NOWNEWS》為各位整理2026年世界盃紐西蘭VS埃及戰力分析、預測先發名單及轉播資訊懶人包。比賽對戰：紐西蘭VS埃及比賽時間：2026年6月22日上午09：00比賽地點：加拿大哥倫比亞體育館紐西蘭：紐西蘭陣中球員多數效力於英格蘭或歐洲聯賽，平均身材高大、對抗性極強。核心戰術非常明確：透過邊路長傳、45度角傳中，以及頻繁製造前場定位球與角球，利用身高優勢在禁區內進行高空轟炸。他們擅長將比賽帶入激烈的肉搏戰。埃及：相較之下，埃及球員的身材較為精悍，但腳下技術與小範圍配合非常純熟。面對身材高大的對手，埃及會極力避免中長傳的高空爭搶，而是主打地面短傳滲透（Low-pass triangulation）與快速的穿插跑位，試圖用速度和靈活性轉向紐西蘭中後衛轉身較慢的致命傷。埃及的傳控壓制：埃及擅長將球權控制在腳下，透過中場的橫向調動放慢節奏，消磨對手的防守專注度，再突然由中場發動致命的直線穿透傳球。紐西蘭的高壓逼搶：紐西蘭則會在中圈附近築起防線，利用身體對抗進行侵略性的壓迫，試圖打亂埃及的傳球節奏。一旦紐西蘭在中場斷球成功，會立即尋求最簡單的長傳發動反擊。這場比賽將是「埃及的中場組織能力」與「紐西蘭的中場攔截硬度」的正面對決。紐西蘭的殺手鐧：對紐西蘭而言，任何一個前場界外球、自由球或角球，都是一次絕佳的得分機會。他們不僅第一點的爭頂能力極強，且非常擅長在門前混戰中爭奪「第二落點」。埃及防線的考驗：防守定位球一直是埃及面對歐美高大球隊時的軟肋。埃及防線此役必須展現出極高的防守紀律，不僅守門員需要更果斷地出擊破壞，後衛群也必須透過密集的區域防守與提前卡位，來彌補身材上的劣勢。紐西蘭與埃及在世界盃會內賽或大型官方全球賽事中，最近一次具代表性的交鋒，是在2024年3月開羅國際友誼賽（Capital Cup），當時主場作戰的埃及以1：0險勝紐西蘭。該場比賽埃及憑藉一記點球取勝，全場雙方身體對抗激烈，這場歷史紀錄也為本場對決奠定「身體肉搏」的主基調。紐西蘭傷兵狀況：無埃及傷兵狀況：無守門員： 克羅科姆 (Max Crocombe)後衛： 佩恩 (Tim Payne)、薩曼 (Finn Surman)、博克索爾 (Michael Boxall)、卡卡切 (Liberato Cacace)後腰： 貝爾 (Joe Bell)、斯塔梅尼奇 (Marko Stamenic)中場： 麥考瓦特 (Callum McCowatt)、辛格 (Sarpreet Singh)、賈斯特 (Elijah Just — 首戰梅開二度)前鋒： 克里斯·伍德 (Chris Wood — 隊長)守門員： 舒貝爾 (Mostafa Shobeir) 或 艾爾沈納維 (Mohamed El Shenawy)後衛： 哈尼 (Mohamed Hany)、易卜拉欣 (Yasser Ibrahim)、法希 (Hamdy Fathy)、阿布法圖 (Ahmed Abou El Fotouh)後腰： 阿蒂亞 (Marwan Ateya)、拉欣 (Mohamed Lasheen)中場： 齊科 (Mostafa Ziko)、薩拉赫 (Mohamed Salah — 隊長)、阿舒爾 (Emam Ashour — 首戰進球功臣)前鋒： 馬爾穆什 (Omar Marmoush)根據Kalshi預測市場以及多間博彩機構（埃及勝賠約8/13）的數據，埃及勝出的機率最高（約61%）。法老王軍團在首戰1：1逼平強敵比利時展現出高水準的防守和紀律性，外界普遍預期實力更勝一籌的埃及能在此役順利開胡。馬克斯·克羅科姆 (Max Crocombe) —— 英冠米爾沃 (Millwall FC)亞歷克斯·保爾森 (Alex Paulsen) —— 波蘭甲格但斯克萊吉亞 (Lechia Gdańsk)麥克·沃德 (Michael Woud) —— 澳職奧克蘭FC (Auckland FC)蒂姆·佩恩 (Tim Payne) —— 澳職威靈頓鳳凰 (Wellington Phoenix)弗朗西斯·德弗里斯 (Francis De Vries) —— 澳職奧克蘭FC (Auckland FC)泰勒·賓頓 (Tyler Bindon) —— 英超諾丁漢森林 (Nottingham Forest)麥克·博克索爾 (Michael Boxall) —— 美職明尼蘇達聯 (Minnesota United)利貝拉托·卡卡切 (Liberato Cacace) —— 英甲雷克斯漢姆 (Wrexham AFC)納多·皮伊納克 (Nando Pijnaker) —— 澳職奧克蘭FC (Auckland FC)芬恩·薩曼 (Finn Surman) —— 美職波特蘭伐木者 (Portland Timbers)卡蘭·埃利奧特 (Callan Elliot) —— 澳職奧克蘭FC (Auckland FC)湯米·史密斯 (Tommy Smith) —— 英格蘭全國聯賽布倫特里 (Braintree Town)喬·貝爾 (Joe Bell) —— 挪威超維京 (Viking FK)馬特·加伯特 (Matt Garbett) —— 英甲彼得伯勒聯 (Peterborough United)馬爾科·斯塔梅尼奇 (Marko Stamenić) —— 英冠斯旺西城 (Swansea City)亞歷克斯·魯弗 (Alex Rufer) —— 澳職威靈頓鳳凰 (Wellington Phoenix)萊恩·托馬斯 (Ryan Thomas) —— 荷甲茲沃勒 (PEC Zwolle)拉克蘭·貝利斯 (Lachlan Bayliss) —— 澳職紐卡索噴氣機 (Newcastle Jets)克里斯·伍德 (Chris Wood) 👑 隊長 —— 英超諾丁漢森林 (Nottingham Forest)薩普里特·辛格 (Sarpreet Singh) —— 澳職威靈頓鳳凰 (Wellington Phoenix)埃利亞·賈斯特 (Eli Just) —— 蘇超馬瑟韋爾 (Motherwell FC)科斯塔·巴巴羅塞斯 (Kosta Barbarouses) —— 澳職西悉尼流浪者 (Western Sydney Wanderers)本·韋恩 (Ben Waine) —— 英乙維爾港 (Port Vale)本·奧爾德 (Ben Old) —— 法甲聖埃蒂安 (Saint-Étienne)卡勒姆·麥考瓦特 (Callum McCowatt) —— 丹麥超錫爾克堡 (Silkeborg)傑西·蘭德爾 (Jesse Randall) —— 澳職奧克蘭FC (Auckland FC)莫斯塔法·舒貝爾 (Mostafa Shobeir) —— 埃及甲阿赫利 (Al Ahly FC)莫哈梅德·艾爾沈納維 (Mohamed El Shenawy) —— 埃及甲阿赫利 (Al Ahly FC)艾爾馬迪·蘇萊曼 (El Mahdy Soliman) —— 埃及甲扎馬萊克 (Zamalek SC)莫哈梅德·阿拉 (Mohamed Alaa) —— 埃及甲 艾爾高納 (El Gouna FC)莫哈梅德·阿卜杜勒莫內姆 (Mohamed Abdelmonem) —— 法甲尼斯 (OGC Nice)拉米·拉比亞 (Ramy Rabia) —— 阿聯超艾因 (Al Ain FC)哈桑·阿卜杜勒馬吉德 (Hossam Abdelmaguid) —— 埃及甲扎馬萊克 (Zamalek SC)亞瑟·易卜拉欣 (Yasser Ibrahim) —— 埃及甲阿赫利 (Al Ahly FC)莫哈梅德·哈尼 (Mohamed Hany) —— 埃及甲阿赫利 (Al Ahly FC)塔里克·阿拉 (Tarek Alaa) —— 埃及甲ZED FC阿哈梅德·阿布法圖 (Ahmed Abou El Fotouh) —— 埃及甲扎馬萊克 (Zamalek SC)卡里姆·哈菲茲 (Karim Hafez) —— 埃及甲金字塔 (Pyramids FC)伊馬姆·阿舒爾 (Emam Ashour) —— 埃及甲阿赫利 (Al Ahly FC)馬爾萬·阿蒂亞 (Marwan Ateya) —— 埃及甲阿赫利 (Al Ahly FC)漢迪·法希 (Hamdy Fathy) —— 卡達星級聯賽沃克拉 (Al-Wakrah SC)莫哈內德·拉欣 (Mohanad Lasheen) —— 埃及甲金字塔 (Pyramids FC)納比爾·埃馬德 (Nabil Emad) —— 沙烏地甲內澤默 (Al Najmah)馬哈茂德·薩伯 (Mahmoud Saber) —— 埃及甲ZED FC莫斯塔法·齊科 (Mostafa Ziko) —— 埃及甲金字塔 (Pyramids FC)莫哈梅德·沙拿 (Mohamed Salah) 👑 隊長 —— 英超利物浦 (Liverpool F.C.)奧馬爾·馬爾穆什 (Omar Marmoush) —— 英超曼城 (Manchester City F.C.)特雷澤蓋 (Trézéguet / Mahmoud Hassan) —— 埃及甲阿赫利 (Al Ahly FC)齊佐 (Zizo / Ahmed Sayed) —— 埃及甲阿赫利 (Al Ahly FC)易卜拉欣·阿德爾 (Ibrahim Adel) —— 丹麥超北西蘭 (FC Nordsjælland)海賽姆·哈桑 (Haissem Hassan) —— 西乙奧維多 (Real Oviedo)哈姆扎·阿卜杜勒卡里姆 (Hamza Abdelkarim) —— 西協乙巴塞隆納B隊 (Barcelona B)阿克泰·阿卜杜拉 (Aqtay Abdullah) —— 埃及甲恩比 (ENPPI)