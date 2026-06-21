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端午收假台鐵接連出狀況！鋼軌、號誌異常接力上演

▲台鐵表示，今（21）日下午樹林站北端OS區間發生鋼軌設備異常，一處鋼軌魚尾板斷裂，造成鋼軌接縫處出現約2至3公分高低差，工務單位進行搶修。（圖／台鐵）

▲據台鐵列車動態資訊，截至晚間統計，共有87列車次誤點超過5分鐘，另有47列車次延誤未滿5分鐘。其中誤點最嚴重的是133次自強號，延誤時間達70分鐘。（圖／台鐵列車動態網）

端午節收假台鐵出狀況！今（21）日是端午連假收假日，台鐵接連發生設備異常，先是樹林站北端鋼軌魚尾板斷裂，，開車時間未定，大批返鄉、返工旅客行程受到影響。台鐵表示，今（21）日下午樹林站北端OS區間發生鋼軌設備異常，一處鋼軌魚尾板斷裂，造成鋼軌接縫處出現約2至3公分高低差，影響列車行駛安全。工務單位緊急進行搶修，並於下午3時19分完成修復，樹林至板橋間恢復雙線正常行車。針對退換票措施，台鐵表示，因本次路線障礙導致列車延誤，凡符合晚點退費標準的旅客，可自乘車日起一年內，持車票至各車站售票窗口辦理退費，免收手續費。若為信用卡購票，也可於一年內攜帶原信用卡及車票正本至車站辦理退款，款項將退回原信用卡帳戶。到了晚間17時57分，台鐵再度發布訊息指出，板橋至樹林間發生電路號誌設備異常，造成雙向列車無法通行，列車開車時間未定，提醒旅客隨時留意最新列車資訊；晚間18時20分，台鐵又表示，從17時49紛起新左營站109AB轉轍器故障事件。受到多起事故影響，各地車站湧現候車人潮，更有民眾拍下彰化等車站月台擠滿旅客的畫面，大量乘客在月台等待列車，端午收假期間列車大幅誤點，也讓不少民眾返家路途更加漫長。根據台鐵列車動態資訊，截至晚間統計，共有87列車次誤點超過5分鐘，另有47列車次延誤未滿5分鐘。其中誤點最嚴重的是133次自強號，延誤時間達70分鐘。