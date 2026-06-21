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韓國瑜率團參訪台積電、與員工交談

▲立法院長韓國瑜率團訪美推動國會外交，將考察台積電廠區。（圖／記者吳翊緁攝，2026.06.21）





立法院長韓國瑜應美方邀請，於今（21）日晚間率跨黨派立委啟程出訪美國，展開為期7天的「國會外交」訪問行程。韓國瑜表示，此行有四大目標，包括國會交流、慶祝美國 250 週年國慶、此行返程將搭乘台北直航華盛頓的首航班機，以及參訪亞利桑那州的台積電（TSMC）廠區。為了全面傳達台灣多元的聲音，本次出訪特別組成跨黨派國會代表團，隨行名單包含朝野三黨共7位立委。國民黨團由林思銘、賴士葆、楊瓊瓔隨行；民進黨團推派陳冠廷、李柏毅、郭昱晴參加；民眾黨團則指派具有科技背景的立委洪毓祥代表出席。韓國瑜晚間6點多出發前也於桃園國際機場發表談話。韓國瑜表示，這次美國參眾兩院邀請跨黨派立委到美國，希望達成四大目標。第一個目標國會交流，國會議員都是選舉產生，大家都有一樣的酸甜苦辣。立法院國會外交一向秉持的熱情跟真誠，國會議員見面之後，即使大家國籍不同，可是真誠跟熱情可以突破一切的障礙，國會議員對國會議員可以廣泛的交談，各種國家安全議題、選區各方面的問題，大家都可以交談，另外美國跟台灣兩個國會能不能深化合作跟聯繫，以及未來的交流等，都會是國會跟國會之間大家會談論的主要的話題之一。韓國瑜說，第二個目標，今年是美國250週年的國慶，立法院是中華民國最高民意機構，跨黨派的立法委員代表所有中華民國的國民要向美國政府致上最高的祝福之意，祝福美國國慶，美國生日快樂，這也是我們的目的之一 。韓國瑜還說，第三也就是這次的首航，台北飛華盛頓有直接的直航飛機，他們這次回來坐直航的第一班飛機回來，代表台美之間各種交流進一步的深化也是非常重要。韓國瑜表示，最後一個目標也是廣大的海內外同胞共同關切 ，就是我們的企業，特別是在亞利桑那州台積電的設廠，大家都知道台積電在美 國投資將近5年來，將近有300萬的股民，所以很多同胞都關切台積電的發展，除了要拜會台積電這個企業之外，也要跟他員工交談，希望台積電的員工在美國工作也好，生活各方面都能夠順暢。韓國瑜也感謝AIT（美國在台協會）這次安排協助，也要感謝台積電願意接受他們的參訪，當然更要感謝美國參眾兩院的國會議員聯名來邀 請。