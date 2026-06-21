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▲世足賽經濟效應比泰勒絲還猛！（圖／路透社／達志影像）

▲世足賽經濟效應比泰勒絲還猛！（圖／路透社／達志影像）

2026美加墨世界盃足球賽不僅是國際足總（FIFA）的巨大搖錢樹，更可望成為推升全球經濟的一大助力。分析師指出，這場為期約一個月的足球盛事帶來的經濟效應，恐怕比過去爆紅的「泰勒絲效應」還要強勁。美國銀行（BofA）分析師預估，這場橫跨約一個月的賽事，將帶動全球國內生產毛額（GDP）成長450億美元，光是美國一國的GDP，就將擴增190億美元，規模相當驚人。Federated Hermes多重資產解決方案主管麥金泰爾分析，「從經濟學角度來說，所有這些活動都是外加的」，他形容這次世足賽的效應，就像是再現美國流行天后泰勒絲巡迴演唱會與專輯帶動的「泰勒絲效應」。他指出，美國與鄰近國家將從中大賺一筆，效益範圍廣泛，從機票、周邊商品到門票都涵蓋在內。不過麥金泰爾也坦言，這樣的類比恐怕還是大幅低估了世足賽真正的經濟潛力。數據也佐證了這個說法。美銀分析師估計，世足賽將帶動美國消費者支出增長320億美元；相比之下，日本野村控股2024年估算，泰勒絲「時代」巡迴演唱會美國國內首波場次，帶動的消費者支出成長僅約50億美元，世足賽的經濟規模幾乎是其6倍以上。兩者最大的差異在於規模與持續時間。一般巡迴演唱會在單一城市可能只停留一、兩晚，但世界盃比賽橫跨數週，吸引數百萬名球迷、贊助商、轉播團隊、運動員及協力工作人員齊聚，經濟效應自然加倍放大。以舉辦城市為例，光是紐約與紐澤西州，FIFA就預期世足賽將帶來33億美元經濟效益，並支撐哈德遜河兩岸高達2.6萬個工作機會，足見賽事對地方經濟的實質拉動力道。除了實體消費，世足賽同時也將成為一場大型媒體與博弈盛事。據《巴隆周刊》報導，今年世足賽可望創下史上最大規模的投注活動紀錄。美國預測市場平台Polymarket數據顯示，截至19日為止，線上預測市場用戶已在「世足賽冠軍歸屬」這項預測上，累計押注金額高達約27億美元。根據目前市場投注狀況，最被看好奪冠的四支球隊分別為法國、西班牙、英格蘭與阿根廷；至於地主美國隊，被市場看好的奪冠機率則僅有2%，與四強球隊的聲勢相比明顯有不小差距。隨著世足賽戰況持續推進，無論是球場上的競技懸念，還是場外驚人的經濟效益與博弈規模，都讓這屆世界盃在「史上規模最大」之外，又多了一個「史上最賺錢」的標籤。