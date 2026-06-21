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▲俄羅斯對烏克蘭發動最大規模的單日攻勢，發射超過1000架無人機。利沃夫有世界遺產教堂被擊中。（圖／美聯社／達志影像）

▲烏克蘭2日對俄羅斯聖彼得堡等多地發動襲擊，聖彼得堡港口爆出濃濃黑煙。（圖／美聯社／達志影像）

烏克蘭再度對俄羅斯控制的克里米亞半島及克拉斯諾達爾邊疆區發動大規模無人機襲擊，造成至少5人死亡、28人受傷，並導致當地一座輸油設施起火。由於攻擊重創電力與燃料供應，克里米亞政府已下令全面限制民用燃料供應。據《路透》報導，俄羅斯扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫證實，烏軍無人機攻擊造成4名平民死亡、28人受傷。俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區政府則表示，烏軍無人機擊中當地一座輸油轉運設施，引發石油碼頭起火，並造成一艘渡輪上1人喪生。俄羅斯國防部宣稱，防空系統夜間共擊落239架烏克蘭無人機，但這波密集攻勢仍對當地基礎設施造成重創。阿克瑟諾夫宣布，由於燃料供應吃緊，半島上所有加油站即日起暫停對民眾及企業銷售汽柴油。當地電網營運商也表示，電網受損已導致多個地區大規模停電。橫渡刻赤海峽的渡輪被迫停航，連接俄羅斯本土與克里米亞的克里米亞大橋更緊急關閉超過9小時，造成至少11班列車延誤。由於目前正值夏季旅遊旺季，烏克蘭近期加強打擊俄軍黑海艦隊所在地克里米亞的補給路線，已讓當地面臨嚴峻物資短缺。另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基也向白俄羅斯發出最後通牒，要求一週內拆除境內協助俄軍運作的通訊中繼設備。他週五晚間透過社群媒體公開喊話白俄羅斯總統盧卡申科：「我認為一週時間足夠他完成這件事……如果他做不到，我們就會自己處理。」澤倫斯基並警告，俄羅斯正持續將白俄羅斯更深地捲入這場戰爭，盧卡申科如今應該明白，烏克蘭將會做出回應。除了通訊設備，澤倫斯基也批評白俄羅斯煉油產業持續為俄軍提供支援，直言白俄羅斯如今已成為俄軍的重要燃料供應來源之一。事實上，澤倫斯基早在今年5月便曾警告，莫斯科可能利用白俄羅斯南北部地區展開新一輪軍事部署，目標恐怕是烏克蘭、也可能是某個北約成員國。自俄烏戰爭爆發以來，俄軍已多次利用白俄羅斯領土向烏克蘭發射飛彈、無人機，甚至曾由北方越境進攻基輔，但白俄羅斯至今仍未正式派兵參戰。據《衛報》報導，由於擔憂俄軍可能再次借道白俄羅斯發動攻勢，烏克蘭已持續強化北部邊境防禦，包括興建混凝土障礙物阻擋裝甲車通行，並挖掘反坦克壕溝。值得注意的是，盧卡申科6月15日接受阿拉伯媒體訪問時曾表示，白俄羅斯並未對烏克蘭構成威脅，並透露自己曾就過去部分言論向澤倫斯基致歉，但同時強調：「當我開始受到威脅時，我不得不做出回應。」對此，澤倫斯基此次要求拆除通訊中繼設備，顯示基輔雖注意到白俄羅斯近期釋出的善意訊號，但更重視實際行動而非口頭致歉。他強調，若白俄羅斯真心無意協助俄軍，就必須停止任何偏向俄羅斯的軍事支援，即使只是提供通訊中繼服務，也會被視為參戰證據。澤倫斯基週六晚間再度警告，俄羅斯正在籌備新一波大規模空襲，呼籲民眾未來幾天務必重視空襲警報，因為俄軍已準備展開新一輪大規模打擊行動，戰局後續發展備受國際關注。