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摩根大通大幅調升日本NAND快閃記憶體大廠鎧俠目標價，從8萬日圓拉高至15.5萬日圓，調幅達93.8%，投資評等維持增持。鎧俠今年以來漲幅已超過9倍，小摩指出，主要股東貝恩資本近期完成減持後，市場原先擔心的大股東賣壓已降低；另一方面，長期供貨協議占比提高，也有助營收與獲利能見度改善。小摩看好AI帶動記憶體需求的範圍擴大，不再只集中在HBM。隨AI推論應用增加，KV Cache、向量資料庫等工作負載，將提高對高速、大容量儲存的需求，NAND在AI伺服器中的角色也逐漸提升。報告預估，鎧俠企業級SSD營收比重，將從2025會計年度的34%，提高至2028會計年度的67%。產品組合往高階企業級SSD移動，可望帶動平均售價上升。鎧俠也已針對不同應用推出TLC、低延遲XL-FLASH及大容量QLC等產品，並與輝達合作開發AiSAQ軟體方案。小摩同步上修鎧俠2026至2028會計年度每股盈餘預估8%至11%，並將NAND市場出貨量年複合成長率預期，調高至20%以上。目標價改以2027會計年度預估每股盈餘、11倍本益比計算，反映外資認為大股東減持壓力消退、長約占比提升後，公司獲利穩定性可獲較高評價。小摩也預期，鎧俠最快可能在2026會計年度下半年啟動股東回饋，並隨自由現金流改善，逐步提高配發比率。報告認為，這將有助吸引重視現金回饋的投資人。不過，小摩仍提醒，鎧俠後續表現仍受NAND供需循環影響。中國競爭者的擴產、2027年下半年供給可能增加，以及AI資本支出走勢變化，都是必須持續觀察的風險。