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▲全智賢狂吸哈蘭德簽名球衣。（圖／翻攝自Threads）

2026世界盃足球賽如火如荼開打中，年僅25歲的球星厄林哈蘭德（Erling Braut Haaland）更是因為高超的球技受到關注，不僅成為了全新流量密碼，還獲得一批粉絲，不只是台灣人瘋狂，韓國女星全智賢早在多年前就是他的粉絲，2023年，全智賢和老公崔俊赫就被目睹在足球場跟哈蘭德要簽名，還狂吸衣服尖叫，讓崔俊赫在一旁看傻眼。2023年8月，全智賢跟老公被目睹現身首爾世界盃競技場看足球賽，見到當時效力於英超的哈蘭德之後，全智賢直接變身迷妹難掩興奮之情，直接衝上前去跟對方要簽名。全智賢成功獲得哈蘭德簽名後，她立刻難掩興奮情緒，不但當場尖叫，還把獲得簽名的藍色球衣直接包在頭上、貼在臉前狂吸，彷彿想把這份喜悅牢牢收藏起來，少女心大爆發的模樣與螢幕上高冷形象形成強烈反差。更有趣的是，全智賢的老公崔俊赫全程站在一旁目睹愛妻追星成功的過程，看著她又叫又笑、激動到手足無措的模樣，忍不住當場笑出來，夫妻互動相當逗趣。全智賢多年前追星影片再次曝光後，迅速在網路瘋傳，不少網友紛紛笑瘋，「追星成功的反應跟一般人完全一樣」、「女神也逃不過哈蘭德魅力」、「老公表情太真實了。」