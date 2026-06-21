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韓國樂團FTISLAND昨日起在Legacy TERA連續開唱2天，今（21）日迎來演出第二天，主唱李洪基直接比昨晚更放飛自我，不僅從台上嗑芒果改成抱著芒果雪花冰狂吃，甚至在台上聊開，還問男粉：「有沒有看過色情片？」正逢今年台灣芒果盛產，因此李洪基從禮拜五在信義區快閃演出時，就已經品嚐到了台灣芒果的美好，想不到不吃沒怎樣，一吃不得了，他直接一口接著一口狂吃，直接愛上台灣芒果，被美味程度嚇得雙眼張大。跟芒果還在熱戀期中的李洪基，昨日演唱會中更是直接捧著一盒切好的芒果狂吃，坐在台上超悠哉狂吃，還愛到要邊唱歌邊吃；而今晚的演唱會中，李洪基不吃芒果了，他改抱一碗芒果在台上猛嗑，還直接坐下來吃，完全展現出他對芒果的愛。光是吃芒果還不夠荒謬，李洪基更是直接在台上跟粉絲聊起來，他先是提到「這首歌要唱得色情一點，像看色情片一樣」，接著他更是直接說：「有看成人片的舉手」，沒想到有男粉舉一舉心虛放下來，然而這瞬間也被李洪基抓包，「怎麼可以把手放下來？你看不看？」接著男粉絲直接大方回應：「看」，讓李洪基直接笑瘋，而相關片段曝光後，也吸引許多網友留言，「李洪基一臉看很多」、「洪基啊可以有一點偶包嗎」、「他是不是忘記他是偶像了？」、「目前河道滑到該偶像ㄉ事蹟有，吃芒果、吃薯條、問男粉絲有沒有看成人片，我要笑死了。」